‘Asıl tehlike ağır metaller’

Yayınlanma: 10.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 10.03.2024 - 04:00

CHP Parti Meclisi üyesi Baran Bozoğlu, İliç’te asıl tehlikenin siyanür olmadığına dikkat çekerek “Ağır metaller Erzincan İliç’teki şu anda en önemli çevresel riski oluşturuyor” dedi.



Bozoğlu, “Siyanür canlıların vücudunda biriken kimyasal bir madde değil. Öldürücü etkisi var ama kalıcı bir etki bırakmıyor. Ancak ağır metaller çok daha yoğun ve kalıcı bir şekilde yüzyıllar sürecek bir kirlilik yaratma riski barındırıyorlar. Siyasi iktidar ve bu konunun sorumluları sadece siyanürü konuşturuyor” diye konuştu.

