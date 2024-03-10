‘Asıl tehlike ağır metaller’
‘Asıl tehlike ağır metaller’
CHP Parti Meclisi üyesi Baran
Bozoğlu, İliç’te asıl tehlikenin
siyanür olmadığına dikkat
çekerek “Ağır metaller
Erzincan İliç’teki şu anda
en önemli çevresel riski
oluşturuyor” dedi.
Bozoğlu,
“Siyanür canlıların vücudunda
biriken kimyasal bir madde
değil. Öldürücü etkisi var
ama kalıcı bir etki bırakmıyor.
Ancak ağır metaller çok daha
yoğun ve kalıcı bir şekilde
yüzyıllar sürecek bir kirlilik
yaratma riski barındırıyorlar.
Siyasi iktidar ve bu konunun
sorumluları sadece siyanürü
konuşturuyor” diye konuştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan anons etti, seçmen yuhaladı!
- KONDA'nın İstanbul anketinde ilginç sonuç
- Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt
- CHP'nin masasındaki anketi açıkladı
- İlayda öldü, annesinin durumu ağır!
- Toplu taşıma onlara da ücretsiz olacak
- Erdoğan'a 'Teoman' göndermesi
- 'Fenerbahçe'de futbol oynamayı hayal etmedim'
- AKP'li Elitaş: “Ölüm bizi ayırıncaya kadar…”
- İYİ Parti'yi 31 Mart'ta bekleyen kötü sürpriz