Atıklar gemiden denize deşarj edildi: 2 milyon 447 bin 568 lira
İzmit Körfezi'nde demirli geminin güvertesinin yıkandığı sırada atık suların denize deşarj edilmesi üzerine 2 milyon 447 bin 568 lira ceza uygulandı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin, İzmit Körfezi'nde tekne ile yaptığı kontrol sırasında 'Fatih' isimli geminin denizi kirlettiği belirlendi.
Geminin güvertesinin yıkandığı sırada, atık suların denize deşarj edildiği tespit edilerek numuneler alındı ve laboratuvara gönderildi.
Malta bandıralı 'Fatih' isimli kuru yük gemisine evsel atık sularını denize boşaltması nedeniyle 2 milyon 447 bin 568 lira ceza kesildi.
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