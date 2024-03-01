Aya Yorgi beton olmasın

Yayınlanma: 01.03.2024 - 03:00

Güncelleme: 01.03.2024 - 03:00

İzmir’in Çeşme ilçesinin dünyaca ünlü Aya Yorgi Koyu’nda bulunan Hazine arazisinde izinsiz yapılan inşaatın mahkeme kararına rağmen devam etmesine çevreciler eylem yaparak tepki verecek. Yüzlerce yurttaş, cumartesi günü ‘Aya Yorgi’de doğa katliamına hayır” mitinginde bir araya gelecek.

MAHKEME KARARINI DİNLEMEDİLER

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Çeşme Belediyesi’nin, Aya Yorgi Koyu mevkinde bulunan sit alanının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından imara açılmasına karşı açtığı davada mahkeme kararını verdi. İzmir 4. İdare Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme, yürütmeyi durdurma kararı verdi. Plan değişikliğinin hukuka aykırı olduğu belirtilen kararda, “Planların uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararlar doğabilir” dendi. Mahkeme kararına rağmen Hazine’ye ait sit alanı statüsündeki arazide “beach club” inşaatı için koya moloz dökülerek ağaçlar kesildi. Yurttaşların şikâyeti üzerine Çeşme Belediyesi firmaya ceza kesti ancak çalışmalar yine devam etti. Tarihi alanın talan edilmesine izin vermeyeceklerini belirten Aya Yorgi Koruma Platformu üyeleri, “Anayasa ve koruma kanunları ile ‘yasal anlamda’ koruma altında olan doğamız yine katlediliyor. Koruma kararları ve yaptırımların kâğıt üzerinde kalması ve cezalardaki yetersizliğin desteklediği cesaret ile kanun tanımaz, gözünü kâr hırsı bürümüş caniler doğaya kıyımlarını sürdürüyorlar. Şimdi sıra ülkemizin ve Çeşme’nin en güzel koylarından biri olan Aya Yorgi Koyu’na geldi. Doğal ve arkeolojik sit alanı olan parseller günübirlik tesis yapılacak gerekçesi ile talan edilmiş durumda. Vatandaşın kullanımına açık sokak gasp ediliyor. Sakız, zeytin, ardıç, kekik gibi birçok endemik bitki türünü barındıran bölge, olduğu gibi kökünden kazınmış, göstermelik birkaç zeytin ve ardıç bırakılarak katledilmiş. Yüzey toprağı sıyrılarak denize dökülmüş ve böylelikle hem deniz canlılarının yaşam alanları tahrip edildi, hem de kıyıda çamur ve tozlanmaya yol açacak toprak yığını oluşturuldu. Hak sahibi olmayan kişiler, kaçak artezyen kuyusu açıp su deposu koyarak her şeye karşın çalışmaya ve gasp devam ediyorlar” diyerek talana için vermeyeceklerini açıkladı.

“BEKLİYORUZ”

Yurttaşları doğayı korumaya devam eden çevreciler, “Aya Yorgi’deki kıyımı duyurmak ve durdurmak için 2 Mart Cumartesi günü saat 13.00’te vahşetin yaşandığı suç mahallinde tüm doğa dostlarını toplantıya çağırıyoruz. Aya Yorgi’yi hep birlikte koruyoruz” ifadelerini