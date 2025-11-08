Aya Yorgi’nin betonlaşmasına mahkeme ‘dur’ dedi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Aya Yorgi Koyu’nu betonlaştırmak için imar planlarını ikinci kez değiştirmesi yine mahkemeden döndü. Çeşme Yarımada Çevre Derneği ve yurttaşlar tarafından açılan davada İzmir 5. İdare Mahkemesi, “planların yürütülmesinin durdurulmasına” karar verildiğini ve bu kararın uygulanmasına hükmetti.

Karara karşın Emlak Konut planlama alanında kalan 3 parsel için arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı ihalesini 5 milyar 262 milyon 500 bin TL’ye alan MESA Holding ile Caba İnşaat’ın koyda çalışmalara devam etmesi tepki çekti. Çeşme Çevre Derneği Başkanı Ahmet Güler, “Aya Yorgi Koyu, yalnızca Çeşme için değil, Türkiye için bir marka değerdir. Burada yapılan planlar kentin hafızasını, doğasını, denizini ve geleceğini yok etmeyi hedefliyor. Aya Yorgi betonlaşmaya kurban edilemez. Mahkeme kararının derhal uygulanmasını, inşaatın hemen durdurulmasını talep ediyoruz. Hukuki ve toplumsal mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz” dedi.