Ayıbalığı Koyu'na iskele çektiler... Yurtaş isyan etti!

Yayınlanma: 21.08.2023 - 12:37

Güncelleme: 21.08.2023 - 12:38

İzmir'in tatil beldelerinden Karaburun’nda yurttaşların en çok tercih ettiği koylardan olan Ayıbalığı Koyu'ndaki bir işletme denize iskele kurdu.

Karaburun Kent Konseyi Genel Sekreteri Tayyar Gürhan Kırman'ın çağrısıyla bir araya gelen grup, iskelenin bir an önce kaldırılmasını talep etti.

"ANAYASA'YA AYKIRI"

Burada açıklama yapan Kırman, halkın denize girebildiği yerlerin sayısının yıldan yıla azaltıldığını belirterek, bu anlamda herkesin duyarlı olmasını istedi.

Bölgenin Akdeniz foklarının yavrulayabildiği mağaraları barındırdığını kaydeden Kırman, "Akdeniz foklarının artık bu sahile, kayalıklara gelmesi ihtimali çok azdır. Yaptıkları tamamen izinsiz, mevcut kanunlara ve Anayasa hükümlerine aykırı, 'Ben yaptım oldu' mantığı ile yapılmıştır" ifadelerini kullandı.