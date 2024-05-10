Ayıbalığı Koyu’ndaki izinsiz demir iskele yıklıyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi Mordoğan’daki Ayıbalığı Koyu'nda Akdeniz foklarının yaşam ve üreme alanlarına izinsiz olarak kurulan demir iskelenin yıkımı için gerekli işlemlerin başlatıldığını duyurdu. Sorumlulara resmi tebligat yapıldığı ve yasal sürenin tamamlanmasının ardından yıkımın gerçekleştirileceği belirtildi.
İzmir'in tatil beldelerinden Karaburun’nda yurttaşların en çok tercih ettiği koylardan olan Ayıbalığı Koyu'ndaki bir işletmenin denize kurduğu izinsiz iskele yıkılıyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:
“Karaburun ilçesi Mordoğan Mahallesi sınırlarındaki Ayıbalığı Koyu'nda Akdeniz foklarının yaşam ve üreme alanlarına izinsiz olarak kurulan demir iskelenin kaldırılmasına yönelik yasal ve idari süreç tarafımızdan ciddiyetle takip edilmektedir.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Karaburun Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi arasındaki yazışmalar doğrultusunda yıkım sürecinin belediyemiz tarafından tamamlanması yönünde harekete geçilmiştir.
Mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait alandaki izinsiz demir iskelenin, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7/c maddesi kapsamında, 775 sayılı Gecekondu Kanunu’nun 18. maddesine göre yıkılmasına yönelik iş ve işlemlerin belediyemizce yürütülmesine ilişkin “Başkanlık Oluru” kapsamında 3 Mayıs 2024 tarihinde söz konusu işlemin sorumlusu durumundaki işyerinin yetkililerine tebligat yapılmıştır.
Tebligatın ardından 15 günlük zorunlu yasal sürecin tamamlanmasıyla birlikte yıkım için konu Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’mıza iletilecektir.”
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