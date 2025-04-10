AYM iptal etti, santral yeniden açıldı

Yayınlanma: 10.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 10.04.2025 - 04:00

İzmir’in Aliağa ilçesinde bulunan, uzun süredir tartışmaların odağında olan ve ruhsatsız çalıştığı için Büyükşehir Belediyesi tarafından mühürlenen santrali bakım çalışmalarının ardından yeniden faaliyete geçti.

Santrala verilen Çevresel etki değerlendirme (ÇED) kararı, Anayasa Mahkemesi tarafından hak ihlali nedeniyle iptal edilmişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, santralın faaliyetine devam etmesi için ikinci onayı verdi. Onayla santral, yeniden faaliyete geçerken, kapanması engellenmiş oldu.

ÇED kararının iptali için EGEÇEP, İzmir Barosu ve 60 yurttaş, yargıya başvurdu.