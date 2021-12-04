Bakanlık duyurdu: Atık sızdıran şirkete 'en üst sınır' ceza
Giresun Şebinkarahisar'da "çevreye kontrolsüz atık sızdırdığı" gerekçesiyle faaliyetleri durdurulan madencilik şirketine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre en üst sınır ceza uygulandı.
Giresun'a bağlı Şebinkarahisar’da çevreye kontrolsüz atık sızdırdığı gerekçesiyle faaliyeti valilik kararıyla süresiz durdurulan madencilik işletmesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 12 milyon 71 bin 949 TL idari ceza uygulanarak faaliyetten men edildi.
Şebinkarahisar ilçesi Yedikardeş köyü sınırlarında, Nesko Madencilik AŞ’ye ait siyanür atıklarının depolandığı flotasyon tesislerindeki havuzların duvarı 18 Kasım'da patladı. İşletmede kullanılan ve zehirli olduğu belirtilen atıklar, Darabul Deresi ile taşınarak Kılıçkaya Barajı'na kadar ulaştı.
4 BİN 500 TON KİMYASAL ATIK YAYILDI
Olayın ardından maden atık sahasında inceleme yapan Jeoloji Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi rapor hazırladı. Raporda, atıkların dere sularıyla sürüklenerek 5 kilometre uzaklıktaki Kılıçkaya Barajı'na ulaştığı ve 4 bin 500 tondan fazla kimyasal atığın çevreye yayıldıktan sonra temizlendiği kaydedildi.
SÜRESİZ DURDURMA
Giresun Valiliği’nce alınan kararla da çevreye kontrolsüz atık sızdırdığı gerekçesiyle "çinko ve kurşun cevher zenginleştirme" alanında faaliyet gösteren madencilik işletmesinin faaliyetleri süresiz durdurulup, adli ve idari işlem başlatıldı.
BAKANLIKTAN 'EN ÜST SINIR' CEZA
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da çevreye verdiği kirlilik nedeniyle söz konusu işletmeye 12 milyon lira para cezası kesilerek faaliyetten men edildiğini de duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:
"Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde çinko ve kurşun cevher zenginleştirme faaliyeti gösteren işletmeye, çevreye verdiği kirlilik nedeniyle 'en üst sınır' olan 12 milyon 71 bin 949 lira idari ceza uygulanarak işletme faaliyetten menedilmiştir. Atıklarla ilgili 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla 11 bin 641 denetim yapan Bakanlık, 670 cezai işlemde toplam 141 milyon 249 bin lira idari ceza uyguladı, 57 işletmeyi de faaliyetten menetti.”
Video Haberler
- 'Üsküdar Belediyesi, İBB koydu diye elektrik vermiyor'
- Taksicinin ittiği kadın canından oluyordu!
- Haluk Bilginer'den 'Cübbeli' yorumu
- Canlı yayında çarpıcı 'İmamoğlu' iddiası
- Albayrak-Nebati ilişkisinin perde arkası
- '5 Pound'a 2 kişilik kahvaltı yaptık'
- ''Türkiye'nin dört tarafı hain''
- AKP'ye oy veren esnafın isyanı
- Erken seçim için canlı yayında tarih verdi
- Toplu taşımaya binmek, dışarıda yemek yemek lüks
En Çok Okunan Haberler
- İstanbul'da 'hükümet istifa' sesleri
- Erdoğan'dan gece yarısı genelge
- Milyoner'e damga vuran soru
- AKP'li Mahir Ünal'ın açılış hezeyanı
- Kripto parada deprem: Bitcoin, Ethereum çakıldı
- TÜİK'in eski başkanından sert sözler
- Şeker hastaları bu meyvenin peşinde
- Doların yeni zirvesini tarih vererek açıkladı
- Etiketler tek tek değiştirildi
- Canlı yayında çarpıcı 'İmamoğlu' iddiası