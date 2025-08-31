Bakanlık, Marmaris İncekum mevkisinde planlanan proje için ‘ÇED gerekli değil’ kararı verdi: Akyaka’dan sonra İncekum

Muğla’da Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi ve Doğal Sit Alanı içinde kalan Akyaka Orman Kampı’nın betonlaştırılarak turizm tesisine çevrilmesinin ardından sıra Marmaris’in Çamlı Mahallesi İncekum mevkisine geldi. Altın sarısı kumlarıyla ünlü İncekum Plajı’nı da içeren, Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi içinde kalan ve “Özel çevre koruma bölgesi”, “önemli doğa alanı”, “doğal sit alanı”, “arkeolojik sit alanı” gibi koruma statülerine sahip, “Domuz Çukuru” olarak da bilinen yarımadadaki 180 bin 786 metrekarelik alana Cleo Tur.

Marina Yat İşl. ve İnş. San Tic. AŞ tarafından yapılmak istenen “Çadırlı Konaklama Alanı ve Günübirlik Alan Projesi”ne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, “ÇED (Çevresel etki değerlendirmesi) gerekli değildir” kararı verdi. Projeye ilişkin Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ile Cleo Turizm arasında “İncekum C Tipi Mesire Yeri ve Muhdesatı İşletme Hakkının Kiraya Verilmesi İşi Sözleşmesi” imzalandığı bildirildi.

Marmaris’in saklı cenneti olarak bilinen ve tarihi Sedir Adası’na da komşu olan projede kara ulaşımının çok zor olması nedeniyle yol yapılması da öngörülürken, otopark ve kamp alanları “orman alanı” “tarım arazisi” ve “zeytinlik” statüsü araziler üzerine yapılacak.

BİTKİ ÖRTÜSÜ TEMİZLENECEK

Nihai proje tanıtım dosyasında ağaç kesimi yapılmayacağı taahhüt edilse de yol güzergâhı ve yapıların montaj alanlarına denk gelen çalı formundaki bitki örtüsü temizleneceği belirtildi. Proje alanında yetiştiği tespit edilen endemik ve nadir bitkilerin yok olması ve doğal vejetasyon yapısının bozulacak olması nedeniyle Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Marmaris Belediyesi’nin olumsuz görüş verdiği proje alanı Bern Sözleşmesi’nde kesin korunması gereken türler ve mutlak koruma altındaki fauna türlerinin de yaşam bölgesi. Ayrıca ÇED raporunda, bölgenin Uluslararası Doğayı Koruma Birliği’nce (IUCN) korunan nesli tükenmekte olan Akdeniz foku, büyük beyaz köpekbalığı, kum köpekbalığı, büyük gözlü sapan balığı, domuz balığı, şişe burunlu yunus, çizgili yunus gibi deniz canlıları ile bozayı, yaban keçisi ve yaygın tosbağa, yeşil kaplumbağa ve benekli kaplumbağaların besin ve yaşam alanı olduğu ve 149 kuş türünün de bölgeyi ziyaret ettiği bilgisi yer aldı.