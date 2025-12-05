Özgür Özel’den Erkan Baş'a dayanışma telefonu!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından İstanbul'da düzenlenen Türkiye Yüzyılı Mesleki ve Teknik Eğitim Zirvesi’nde MESEM programını protesto etmelerinin ardından gözaltına alınan Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesi 17 öğrenciden 16'sı hakkında tutuklama kararı verilmişti.

Tutuklama kararının yankıları sürerken; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, TİP Genel Başkanı Erkan Baş’ı telefonla aradı.

Öğrencilerin durumu hakkında bilgi alan Özel, Baş’a dayanışma duygularını iletti.

Özgür Özel bugün, hukukçu Parti Meclisi üyelerini, 16 genci cezaevinde ziyaret etmek, bilgi almak ve destek olmak üzere görevlendirdi.

NE OLMU Ş TU?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in de katıldığı zirvede, Mesleki Eğitim Merkezleri'nde (MESEM) yaşanan çocuk ölümlerini protesto eden TİP'li 17 öğrenci pazartesi günü gözaltına alınmıştı. Çarşamba günü öğle saatlerinde adliyeye sevk edilen öğrenciler, akşam saatlerinde tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edilmişti.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Bakırköy Adliyesi önünde yaptığı basın açıklamasında tutuklanma kararına tepki göstererek, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Okuyabilmek için çalışan pek çok arkadaşımızdan 16 tanesini tutukladınız. Bu ülkenin en onurlu insanlarının, yoksulların, emekçilerin çocuklarının 16 tanesini bugün cezaevine gönderiyorsunuz. Tesadüf bu ya; aynı anda katiller, aynı anda tecavüzcüler, aynı anda hırsızlar hepsi ellerini kollarını sallayarak memlekette geziyor."