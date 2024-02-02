Bakanlık tarım arazisine GES kurulmasına 'ÇED gerekli değil' dedi!

Yayınlanma: 02.02.2024 - 11:50

Güncelleme: 02.02.2024 - 11:50

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir'in Bergama ilçesinin Çeltikçi Mahallesi, Tepeköy mevkisindeki 36 bin 307,36 metrekarelik tarım arazisine Güneş Enerji Santrali (GES) kurulmasına onay verdi.

Işık Çelik Döküm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından 41 milyon 800 bin TL'lik proje ile tarım arazisi vasfındaki parsele 7 bin 424 adet panel kurulması planlanan proje için bakanlık “ÇED Gerekli değil” kararı verirken dosyada yer alan kurum görüşlerinde alanın tarım arazisi olması ve bölge halkının tepkisine dikkat çekildi.

“TARIMSAL ÜRÜNLERE GEREKSİNİM ARTTI”

Tarım ve Orman Bakanlığı alanın ‘Kuru Marjinal Tarım Arazisi (KTA)’ olduğu ve projenin yapılmasına onay verirken İzmir Büyükşehir Belediyesi GES’in tarım arazisine yapılmasına karşı çıktı. GES’in temiz ve yenilenebilir enerjiyi temin etmek için önemli olduğu vurgulanan yazıda, “Ancak son yıllarda tarım toprakları, bugün için kendini besleyebilecek miktarda olmakla birlikte potansiyel kullanma sınırına ulaşmıştır. Hızlı nüfus artışına paralel olarak tarımsal ürünlere olan gereksinimi de aynı oranda artmaktadır. Artan nüfusun gereksinimini karşılayabilmek için tarım topraklarının miktarını artırmak söz konusu olmadığına göre tarım alanlarını korumak ve birim alandan elde edilecek üretimi arttırmak zorundadır. Son yıllarda tarım arazileri amaç dışı kullanımlar ve diğer nedenlerden dolayı hızla azalmaktadır. Güneş enerji santrallerinin de tarım alanlarının üzerinde kurulması, tarım arazilerinin amaç dışı kullanımına yol açmaktadır. Bu faaliyetler de tarım alanlarının üzerine yapılan herhangi bir inşaat, maden arama vb. faaliyetlerden farklı değildir. Bu nedenlerden dolayı tarım arazilerinin amaç dışı kullanılmaması gerektiği düşünülmektedir” denildi.

Büyükşehir görüş yazısında ayrıca yerel halk ve kamuoyunun tepkilerine dikkat çekti. Büyükşehir projeden etkilenmesi muhtemel yerleşim alanları, flora ve fauna, jeolojik ve hidrojeolojik özellikler, doğal afet durumu, toprak, su, hava, atmosferik koşullar, iklimsel faktörler gibi çevre koşulları ile arazi kullanım durumu, mülkiyet, mimari ve arkeolojik değerler dikkate alınması gerektiği vurgulandı.