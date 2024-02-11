Bakanlık yurttaşların evine 350 metre mesafede dinamit patlatacak

Türkiye’nin her noktasında yürütülen maden çalışmaları doğayı yok ettiği gibi yurttaşı da mağdur ediyor. Maden sahası kenarında yaşayan bölge insanı bir yandan tozla mücadele ederken diğer yandan da evlerinin yıkılmasından korkuyor. Bunun son örneği Malatya’da yaşanacak.

Şeyda Öztürk
Yayınlanma: 11.02.2024 - 03:00
Bakanlık yurttaşların evine 350 metre mesafede dinamit patlatacak
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü’nün Malatya Doğanşehir’de yapmak istediği granodiyorit/mıcır ocağı ve kırma eleme tesisi projesi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan onay aldı. 

62 bin metrekarelik alanda yapılacak maden çalışmaları kapsamında patlayıcı da kullanılacak. Patlamanın etkisiyle alanda 10-20 metre genişliğinde, 12 metre yüksekliğinde delikler açılacak. Patlamalar aynı zamanda Malatya Valiliği, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından verilen onayla birlikte konutlara 350 metre mesafede yapılacak.

Ancak patlamanın evlere bu kadar yakın mesafede olması ise akıllara Akbelen Ormanı’nı getirdi. Muğla Milas’ta Limak Holding ve İÇTAŞ’ın ortak projesi olan YK Enerji’nin termik santralı için yok edilen Akbelen Ormanı’ndaki maden sahasında da bunun benzeri yaşanmıştı. Yurttaşların evlerine yakın noktalarda patlayan dinamitler evlerin duvarlarında çatlak meydana getirdi. 

 


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