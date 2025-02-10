Bakanlık'tan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bir ceza daha

Yayınlanma: 10.02.2025 - 16:15

Güncelleme: 10.02.2025 - 16:16

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 1 milyon 671 bin 844 TL para cezası uygulandığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; İzmir'in Çiğli ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde rögar taşması ve kötü koku ihbarı üzerine yapılan incelemede Harmandalı Katı Atık Tesisinden sızan atık suyun taşkına neden olduğu tespit edildi.

Bölgede İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yağmur suyu kanalıyla atık suyu Harmandalı Deresi üzerinden İzmir Körfezi'ne deşarj ettiği belirlendi. Büyükşehir Belediyesi'ne 1 milyon 671 bin 844 TL ceza uygulandı. İlgililer hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

Bakanlık geçen ay da İzmir Büyükşehir Belediyesi’n bağlı İZSU’ya 6 ihlalle nedeniyle 8 milyon 305 bin 811 TL ceza uygulamış ve suç duyurusunda bulunmuştu.