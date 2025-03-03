Bakanlıktan İZSU'ya 1,8 milyonluk ceza daha
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ocak ve Şubat aylarında sonra Mart ayında da İZSU’ya Çevre Kanunu kapsamında toplam 1 milyon 858 bin 340 lira idari ceza kesti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresine’ne (İZSU) bir kez daha ceza kesti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, ekiplerce İZSU Çiğli Atıksu Arıtma Tesisinde yapılan denetimde, tesisin Çevre İzin ve Lisans Belgesi olmadan faaliyet gösterdiği ve atık su numunelerinde öngörülen standartların üzerinde deşarj yapıldığının tespit edildiği belirtildi. Bu kapsamda 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında 464 bin 585 lira idari ceza kesildiği aktarıldı.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"İZSU Güneybatı Atıksu Arıtma Tesisinde gerçekleştirilen denetimde ise atık su numunelerinde öngörülen standartların üzerinde deşarj yapıldığı tespit edildi, 464 bin 585 lira idari ceza uygulandı. İZSU Eski Foça Atıksu Arıtma Tesisinin de Çevre İzin ve Lisans Belgesi olmadan faaliyet gösterdiği tespit edildi. 2022 yılında aynı ihlali yaptığı tespit edilen tesise ilgili kanun gereği 2 katı yaptırım uygulanarak 929 bin 170 lira idari ceza verildi."
ÜÇ AYDA ÜÇ CEZA
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, geçen ay Harmandalı Katı Atık Tesisindeki sızındı nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 1 milyon 671 bin 844 TL, Ocak ayında da 6 ayrı ihlalle nedeniyle İZSU’ya 8 milyon 305 bin 811 TL ceza uygulamış ve suç duyurusunda bulunmuştu.
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