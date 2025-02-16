Balıkesir’de mermer ocağı işleten şirket büyüme için Çevre Bakanlığı’ndan onay aldı: Kaç ağaç keseceğini bile söylemedi

Yayınlanma: 16.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 16.02.2025 - 04:00

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı şirketin 20.98 hektara büyüme isteğini onayladı. Projeye “çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir” kararı verildi. Şirket aldığı bu onayla birlikte hem alanını hem üretimini artıracak.

Yılda 75 bin metreküp mermer çıkarılacak. Ayrıca 425 bin metreküp de maden atığı olan pasa meydana gelecek. Şirket bu projesi için 9 milyon 600 bin TL harcayacak. 50 personelin çalışacağı madende, günde 16 saat çalışma yapılacak. Çalışmalar sırasında toz oluşacak olan bölgenin yakınlarında tarım arazileri de bulunuyor.

Şirketin hazırladığı proje tanıtım dosyasına göre alan ormanlık vasfında bulunuyor. Ayrıca şirket ağaç kesimi yapacağını da belirtiyor. Ancak raporda bölgede ne kadar ağaç kesileceği ise belirtilmedi. Proje alanı ve etrafında Türkiye’nin de taraf olduğu “Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarının Korunması Sözleşmesi” olarak bilinen Bern Sözleşmesi’nin listelerinde bulunan hayvan türleri de yer alıyor.