Baraj bitemedi, facia geldi

Yayınlanma: 09.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 09.06.2023 - 05:56

Sellerin nedeninin, 2017 yılında temeli atılan ve daha sonra bitirilmesi için gerekli çalışmaların yapılmadığı, yarım kalan Salıpazarı barajı olduğunu söyleyen yurttaşlar duruma tepki gösterdi. 2020 yılında tamamlanması gereken Salıpazarı barajı için Devlet Su İşleri (DSİ) ya ödenek ayırmadı ya da çok az ödenek verdi. Geçen yıl yatırımlar kapsamına dahi alınmayan barajın, 6 yıl içerisinde yaklaşık yüzde 10’u tamamlanabildi.

Taşan Terme Çayı’nda incelemelerde bulunan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, “Baraj tamamlandığında geçmişte yaşanan seviyede bir taşkın ve su yükselmesi olmayacak. Bunun yanında Terme ilçe merkezinde ihalesine temmuz ayında çıkacağımız taşkın koruma tesisiyle Terme Çayı’nı bir miktar daha genişleterek taşkın koruma duvarlarımızı inşa edeceğiz” dedi.

Bölgede 2019 yılında meydana gelen selde iki kişi hayatını kaybetmişti.

