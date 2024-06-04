Başkan Aras: Denizlerin korunması turizm için önemli

Yayınlanma: 04.06.2024 - 13:26

Güncelleme: 04.06.2024 - 13:26

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Muğla’da büyükşehir belediyesi 8 atık alım teknesiyle teknelerden atık yağ, sintine, pis su ve katık atık toplamaya devam ediyor.

Gökova Körfezi, Göcek ve Dalaman koylarındaki teknelerden sıvı ve katı atıkları toplayarak çevrenin ve denizlerin temiz kalmasını sağlıyor.

5 MİLYON LİTRE ATIK SU TOPLANDI

Muğla Büyükşehir Belediyesi atık alım tekneleri 2023 yılında Gökova Körfezi, Göcek ve Dalaman koylarındaki teknelerden 5 milyon 758 bin 868 litre pis su, 541 bin 395 kg katı atık, 8 bin 702 litre sintine ve 3 bin 504 litre atık yağ topladı. Ekipler 2023 yılında 2 bin 458 tekneye hizmet verdi.

BAŞKAN ARAS: DENİZLERİN KORUNMASI KRİTİK BİR ÖNEME SAHİP

Denizlerin korunmasının turizm açısından büyük bir önem taşıdığını belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Denizin temiz kalması ve doğal güzelliklerimizin korunması, sadece bölgemiz için değil, tüm Türkiye ve dünya için büyük bir önem taşıyor. Denizlerimizin korunması, turizm sektörümüzün sürdürülebilirliği ve çevre sağlığı için kritik bir öneme sahip. 8 atık alım teknesi ile denizlerimizdeki teknelerden atık toplamayı sürdürüyoruz. Ekiplerimiz, Gökova Körfezi, Göcek ve Dalaman koylarında deniz temizliği için her gün mavi sularımızda yola çıkıyor. Mavi yolculuğun başladığı kıyılarımızı korumaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.