Başkan Çerçioğlu: Aydın’ın 6 ayık suyu kaldı
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kentin içme suyu temininin yapıldığı İkizdere Barajında su seviyesinin yüzde 13,5’e kadar düştüğünü ifade ederek, “Yaklaşık 5-6 aylık su kaldı” dedi.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, meclis toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Aydın’da yaşanan kuraklığa dikkat çeken Başkan Çerçioğlu, “Önümüzde bizi bekleyen çok büyük bir tehlike var. Su sıkıntısı. Sadece iki kademe su verilecek. Dünyada kuraklık var. Biliyorsunuz İkizdere Barajı, içme suyu barajı. Geçen yıl oradan iki kez sulamada kullanılması için su verildi. İkizdere Barajından, yaklaşık 350 bin kişiye su temin ediliyor. Diğer kalan 14 ilçeye ise kuyulardan su çekiyoruz. İkizdere Barajı’nda yaklaşık 5-6 aylık su var. yani önümüzdeki süreçte kuru tarım için 5-6 ürün ekilsin deniyor. Bu altı tane sulama barajında su seviyesi çok düşük. İkizdere Barajı’ndaki su seviyesi yüzde 13,5. Onun için şuanda Aydın’ın en önemli sorunu su. Su bizi yönetmeden biz suyu yönetelim” dedi.
Yurttaşlara da seslenen Çerçioğlu, “Suyu lütfen tasarruflu kullanalım. Suyu açık bırakmayalım. Arızalı çeşmeleriniz varsa hemen tamirini yaptırın. Damlaya damlaya göl olur mantığı ile hareket edelim” ifadelerini kullandı.
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