Başkan Ergin: Kimse Ayvalık Adaları Tabiat Parkı’na dokunamaz

Yayınlanma: 23.08.2023 - 14:13

Güncelleme: 23.08.2023 - 14:13

Akbelen başta olmak üzere Türkiye’nin çeşitli yerlerinde doğa katliamı haberleri gelirken Ayvalık’ta belediye başkanı Mesut Ergin, son zamanlarda Ayvalık Adaları Tabiat Parkı’na yönelik gelen imar başvurularını reddedildiği söyledi.

Konuyla ilgili Ayvalık Kent Konseyi, Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, TEMA Ayvalık Temsilciliği, Ayvalık Tabiat Platformu, Ayvalık Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Girişimi, ADD Ayvalık Şubesi ve ÇYDD Ayvalık Şubesi temsilcileriyle bir toplantı gerçekleştiren Başkan Mesut Ergin, toplantının ardından yazılı bir basın açıklaması yaptı.

Bir şirketin bölgede inşaat yapmak için ruhsat talebinde bulunduğunu anlatan Başka Ergin, “Ayvalık Adaları Tabiat Parkı’nı talana yönelik bir saldırı girişimi olarak gördüğümüz bu hadsiz talep, belediyemiz tarafından ret olunarak, hiç bir yasal dayanağı olmayan ve bu haliyle hukuken geçerli kabul edilemez boş iddia ve korkutmalara dayalı istem, layık olduğu yere yani hukukun çöplüğüne atılmıştır” diye konuştu.

“Kimse Ayvalık ve Adaları Tabiat Parkına dokunamaz” diye devam eden Ergin, Mevcut ve yürürlükte olan yazılı yasa ve kuralları hatırlattıktan sonra, “Bir de yazılı olmayan yasa ve kurallar vardır: Kimse Ayvalık ve Adaları Tabiat Parkı’na dokunamaz, Ayvalık Halkının ve onun çevreye duyarlı doğa dostlarının azim, inat ve kararlılığı değişmez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez” ifadelerini kullandı.