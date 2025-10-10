Başkanlık sistemi ‘doğaya’ yaramadı: 6 yılda 1.860 kilometrekare alan yok oldu

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilen 2018’den sonra tarım ve yeşil alan kaybında Avrupa içinde rekor kırdığını vurguladı. Bunun Greenpeace Türkiye tarafından yapılan araştırma ile de tescillendiğine dikkat çeken Aygun, 2018-2024 arasında yaklaşık bin 860 kilometrekare doğal ve tarımsal alanın inşaata açılarak kaybedildiğini söyledi.

Türkiye’deki bu kaybın Avrupa genelinde kaybedilen yeşil alanın beşte birini oluşturduğunu anlatan Aygun, Sayıştay’ın Tarım ve Orman Bakanlığı’na yönelik 2024 yılı denetim raporunda da önemli tespitlerin yer aldığını kaydetti. Aygun, Türkiye’nin tarım arazileri ve yeşil alanları kaybederek, gıda enflasyonunda zirveye yerleştiğini söyledi.

Bir grup maden şirketi için zeytinliklerin talan edildiğini, Kazdağları başta olmak üzere büyük bir ağaç katliamı yapıldığını belirten Aygun, “Sonuçta, bu kadar bereketli topraklarda gıda enflasyonunda zirvedeyiz. Avrupa’da gıda enflasyonu şampiyonu Türkiye’dir. Bu ülkede tarımı bitiren bir iktidar var” dedi.

BİN 860 KİLOMETREKARE!

Aygun, Greenpeace Türkiye’nin Avrupa genelinde yürüttüğü “Green to Grey” araştırmasına da işaret etti. Türkiye’nin 2018-2024 arasında bin 860 kilometrekare doğal ve tarımsal alanını inşaata açtığını belirten Aygun, “Türkiye, Greenpeace araştırmasına göre bin 860 kilometrekare alanı kaybederken, en yakın takipçimiz Polonya’da bu oran bin 41, Fransa’da 951 kilometrekare” dedi.

YASAYA UYULMUYOR

Sayıştay’ın Tarım ve Orman Bakanlığı’na yönelik 2024 Denetim Raporu’na da dikkat çeken Aygun, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Yasası’na uyulmadığını anlattı. Aygun, yasaya göre tarım arazilerinde toprağın kimyasal, fiziksel ve biyolojik özelliklerinin sürekli üretim sağlayacak şekilde korunarak kullanımı için, en az bir ziraat mühendisi sorumluluğunda, tarımsal amaçlı arazi kullanım plân veya projelerinin hazırlanması gerektiğine işaret etti.

Aygun, Sayıştay’ın “Tarım arazilerinin amaç dışı kullanımının engellenmesi için tarımsal amaçlı arazi kullanım plân ve projelerinin, toprak koruma projelerinin hazırlanması” gerektiği uyarısı yaptığına işaret ederek, “Madenlere izin vermek için mi bu planlar hazırlanmıyor” diye sordu.