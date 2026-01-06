Son dakika... Kapalıçarşı 'kara para' operasyonunda yeni dalga: Çok sayıda gözaltı kararı var!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kapalıçarşı'da 'kara para aklandığı' iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dördüncü dalga operasyon yapıldı.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU!

Soruşturma kapsamında toplam 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, emniyet güçleri 14 ilde operasyon

Aynı zamanda tespit edilen paravan şirket sahipleri ile para aktarımı sağlayan şüphelilerin suç tarihinden itibaren elde ettikleri mal varlıklarına el konuldu.

El konulan mal varlıkları arasında 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken ve 8 iş yeri bulunduğu öğrenildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan operasyona ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülmekte olan 2024/279446 (Kapalıçarşı) sayılı soruşturma dosyası kapsamında; suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması konusu çerçevesinde Kapalıçarşı ve Venüs dosyası özelinde dördüncü dalga operasyon yapılmıştır.

Devam eden çalışmalar neticesinde forex, bilişim yöntemleri ile yapılan dolandırıcılık ve yasa dışı sanal bahis sitelerinden elde edilen paraların paravan şirketler ve şahıs banka hesapları üzerinden yasal bankacılık sistemine dahil edildiği, elde edilen paranın kripto şirketlerine gönderilip yurt dışına çıkarıldığı tespit edilmiştir.

Bu kapsamda yapılan çalışmalar sonucunda İstanbul, Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla, Samsun olmak üzere 14 ayrı ilde toplam 80 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmiştir.

Tespit edilen paravan şirket sahipleri ve para aktarımı sağlayan şüpheli şahısların suç tarihinden itibaren elde ettikleri malvarlıklarına (28 Araç, 41 Taşınmaz, 11 Mesken, 8 İşyeri) el konulmuştur.

Soruşturma; mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle yürütülmeye devam etmektedir."