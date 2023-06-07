Bergama'da 1780 metrekarelik alan maden ihalesine açıldı

Yayınlanma: 07.06.2023 - 15:02

Güncelleme: 07.06.2023 - 15:05

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ülke genelinde 478 adet maden sahasını ihaleye açtı. 75’i deprem bölgesinde olan maden sahasının 3 tanesi ise İzmir’de bulunuyor. Biri Bergama’da, ikisi Ödemiş sınırları içinde olmak üzere 4 bin 366 hektarlık üç maden sahasının ihaleye çıkarıldığı duyuruldu. Maden ve Petrol Genel Müdürlüğü (MAPEG) resmi internet sayfasında yayımladığı ihale listesine göre 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerden Maraş’ta 29, Malatya’da 26, Adıyaman’da 24 adet toplam 75 adet alan ihaleye çıkarıldı.

Ödemiş’te toplam 2 bin 618 hektarlık alanda açılmak istenen maden sahası, bölgedeki ormanlık alan başta olmak üzere tarım alanlarını tehdit ediyor. Açılmak istenen maden sahalarından biri Türkmen Yörük kültürü ile bilinen Horzum Köyü’nü de içine alıyor. Bir diğer maden sahası içinde kalan yer ise Çobanlar Köyü. Bölgede meşe ağacı türleri, kestane, menengiç ve kızılçam ağaçları bulunuyor.

UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİNDE

Bergama’daki Hacıhamzalar ve Terzihaliler köylerini içine alan bin 780 metrekarelik alan ihaleye açıldı.UNESCO Dünya Mirası listesine 2014 yılında giren, “Ekolojik hassas bölge” ilan edilen alanda endemik bitki türlerine fıstık çamlarına kapalı orman ve tarım arazilerine sahip. Bölgede faaliyetini sürdüren maden ocaklarına yenilerinin eklenmesi tarımla geçimini sağlayan ve taş ocaklarına direnen köylüleri olumsuz etkileyeceği tahmin ediliyor. İZMİR / Cumhuriyet