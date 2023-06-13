Bergama'da GES için 400 yıllık palamut ağaçları dahil 10 bin ağaç kesilecek!

Yayınlanma: 13.06.2023 - 11:50

Güncelleme: 13.06.2023 - 11:50

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Bergama’da yapılmak istenilen Güneş enerjisi santralleri (GES) projesi için verdiği onay halkı isyan ettirdi.

2016 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi geçim sıkıntısı yaşayan köylülere ekonomik katkı olsun diye aşılayarak fıstık ağacına dönüştürdüğü Menengiç ağaçlarını ve 400 yıllık Palamut ağaçlarını tehdit eden proje için yöre halkı Bergama Adliyesi’nde itiraz dilekçelerini vermişti. Tarlaları ve meraları da ellerinden alınacak olan köylülerin tüm itirazlarına rağmen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İnceleme Değerlendirme Kurulu’ndan projeye olumlu görüş verdi. Yöre köylüsü soluğu tekrar adliyede alırken itiraz dilekçelerini verdi.

Köylüye Bergama Çevre Platformu’nun yanı sıra Bergama’nın önceki dönem Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, CHP İlçe Başkanı Mehmet Ecevit Canbaz, meclis üyeleri ve kadın kolları ile birlikte destek verdi.

“MERALARIN HALKIN ELİNDEN ALINMASINI KABUL ETMİYORUZ”

Adliye önünde açıklama yapan Bergama Çevre Platformu Sözcüsü Erol Engel; “10 bini aşkın aşılı Menengiç ile 400 yıllık tarihi Palamut ağaçlarının kesilmesi söz konusu. Bunların halka rağmen zorla halkın elinden alınmasını kabul etmiyoruz. Bir yıl önce çevre bakanlığı bu süreci başlattığında itirazlarımızı yapmıştık. Bir yıl sonra bakıyoruz ki değişen hiçbir şey olmamış. Çevre bakanlığı, Bergama’nın en yoksul köylerdeki halkın, merada besledikleri üç beş hayvana, tarım yaptıkları alanlara ve birkaç yıldır ürün vermeye başlayan Menengiç ağaçlarına göz dikmiştir” dedi.

“MİLLETVEKİLLERİNİ GÖREVE ÇAĞIRIYORUZ”

“Halkın olanın halka verilmesi gerekir, sermayeye değil” diyen Engel, “Bütünşehir yasası ile halkın elinden bir bir alınan bu yerlerin Bergama’da da sermayenin eline aktarılmanın yolları aranıyor. 34 yıllığına yöre köylülerinin elinden alınacak. Ve 34 yıl boyunca yöre köylüsü kaderine terkedilecek. Çevre bakanlığını bir kez daha uyarıyoruz. Dosyada artık son günlere gelindi. Bu yanlışı düzeltmek için bölge milletvekillerini hangi partiden olursa olsun göreve çağırıyoruz. Bölgedeki belediye başkanlarını göreve çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

“KÖYDE HAYVANCILIK VE ANTEP FISTIKÇILIĞI BİTER”

Atçılar mahalle Muhtarı Rasim Akdeniz ise; “Biz köylüler olarak GES’lere, RES’lere itirazımız yok. Bunlar bir yerlerde yapılacak. Ama bizim burada tek geçim kaynağımız olan meralarımızın, Menengiç ağaçlarının, Antep fıstıklarının elimizden alınmasına itiraz ediyoruz. 2004 yılında köylünün elinden tapulu alanları alındı. Tamamı ormana kaldı. Sadece köy civarında tapulu yerlerimiz vardı, onlarda GES için elimizden alınmak isteniyor. Yörede salma hayvancılık yapılıyor. Bizim köyde hayvancılık biter. Antep fıstıkçılığı biter. Biz buna itiraz ediyoruz. Bu köylüyü hiçe saymasınlar, bu yapılan yanlıştan biran önce geri dönsünler” diye konuştu.

“PROJEDEN MEMNUN DEĞİLİZ, İSTEMİYORUZ”

Maruflar Mahalle muhtarı Hüseyin Palaz ise; “Bu projeden memnun değiliz. Her şeyimizi alıyorlar. 30 palamut ağacını kesecek oldular. Orman dairesi kesimi onaylamış. Böyle bir şey yok. Bana getirdiler, itiraz ettim imzalamadım. Belediye başkanı yardımcısı imzalamış, belediye başkanı imzalamış. Çok sıkıntımız var. Bütün köylü bu projeyi istemiyor” dedi.

KÖYLÜ İTİRAZ DİLEKÇESİ VERDİ

Dilekçeleri ile Bergama Kaymakamlığı’nda gelen köylülerin, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’na iletilmek üzere verdikleri itiraz dilekçesinde ise şu satırlar yer aldı: