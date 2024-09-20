Bilecik'te OSB’nin iptali Danıştay’a takıldı

Yayınlanma: 20.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 20.09.2024 - 04:00

Bilecik’teki yaklaşık 600 bin metrekarelik verimli tarım arazilerini etkileyecek olan organize sanayi bölgesi (OSB) projesinin iptali Danıştay’dan döndü. Proje için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, “ÇED olumlu” kararı vermişti. Yurttaşlar ve yaşam savunucuları Sakarya 2. İdare Mahkemesi’ne dava açmış, projeye bakanlık tarafından verilen ÇED olumlu kararı iptal edilmişti. Bakanlık, konuyu Danıştay’a taşımıştı. Danıştay, İdare Mahkemesi’nin verdiği kararın bozulduğunu açıkladı. Danıştay kararında iptal için “Dava konusu işlemde hukuka aykırılık, işlemin iptaline ilişkin temyize konu İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır” ifadeleri kullanıldı.