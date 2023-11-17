Bilirkişi Phaselis'teki yapılaşmaya 'dur' dedi
Antalya’daki birinci derece arkeolojik sit alanı olan Phaselis antik kentinde inşaatına başlanan halk plajı ihalesinin iptali için açılan davada bilirkişi raporu çıktı.
Raporda, projenin bölgeyi olumsuz etkileyebileceği ve endemik türlerde azalma olabileceğinin altı çizildi.
Mimarlar Odası Antalya Şubesi tarafından yapılan açıklamada, “Bilirkişi raporunda belirtilen detaylar nedeniyle davaya konu işlemin oybirliğiyle ilgili mevzuat hükümlerine, planlama esaslarına, tekniğine, şehircilik ilkelerine ve kamu yararına uygun olmadığı yönünde kanaat ve görüş beyan edilmiştir. Davacılar ve halkımız adına beklentimiz mahkemenin bilirkişi heyeti raporunun hükme esas alınarak iptali yönünde karar verilmesidir” denildi.
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