Bilirkişi Phaselis'teki yapılaşmaya 'dur' dedi

Antalya’daki birinci derece arkeolojik sit alanı olan Phaselis antik kentinde inşaatına başlanan halk plajı ihalesinin iptali için açılan davada bilirkişi raporu çıktı.

Bülent Ecevit
Yayınlanma: 17.11.2023 - 03:00
Bilirkişi Phaselis'teki yapılaşmaya 'dur' dedi
Abone Ol google-news

Raporda, projenin bölgeyi olumsuz etkileyebileceği ve endemik türlerde azalma olabileceğinin altı çizildi.

Mimarlar Odası Antalya Şubesi tarafından yapılan açıklamada, “Bilirkişi raporunda belirtilen detaylar nedeniyle davaya konu işlemin oybirliğiyle ilgili mevzuat hükümlerine, planlama esaslarına, tekniğine, şehircilik ilkelerine ve kamu yararına uygun olmadığı yönünde kanaat ve görüş beyan edilmiştir. Davacılar ve halkımız adına beklentimiz mahkemenin bilirkişi heyeti raporunun hükme esas alınarak iptali yönünde karar verilmesidir” denildi.


Phaselis Antik Kenti

İlgili Haberler

2 bin yıllık gizem: Phaselis Antik Kenti

2 bin yıllık gizem: Phaselis Antik Kenti
İngiliz basını, 'Phaselis Antik Kenti'ni yazdı: Turizm için feda ediliyor

İngiliz basını, 'Phaselis Antik Kenti'ni yazdı: Turizm için feda ediliyor
Phaselis koylarındaki halk plajı ve tesis inşaatları için ikinci yürütmeyi durdurma kararı

Phaselis koylarındaki halk plajı ve tesis inşaatları için ikinci yürütmeyi durdurma kararı

En Çok Okunan Haberler