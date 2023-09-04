2 bin yıllık gizem: Phaselis Antik Kenti
Antalya'nın gözde tatil bölgelerinden Kemer ilçesinde bulunan tarihi Phaselis Antik Kenti'nde heyecan verici bir restorasyon projesi sürüyor. Bu çalışma, Antik Roma İmparatorluğu'ndan Helenistik döneme kadar uzanan zengin tarihi geçmişi ile ünlü olan bu antik kenti daha da cazip hale getirmeyi amaçlıyor.
Phaselis, denizle dağların buluştuğu eşsiz bir konumda yer alırken, içinde barındırdığı tarihi zenginliklerle birlikte doğal güzellikleriyle de ünlü. Antik dönemde önemli bir ticaret limanı olarak kullanılan bu kent, aynı zamanda büyük tarihi figürlerin, özellikle Sezar ve Büyük İskender gibi ünlü isimlerin uğradığı bir yer olarak bilinir.
Ancak, tarihi kalıntılar zaman içinde toprak altında kaldı ve turistlerin tam anlamıyla keşfedemediği birçok bölge vardı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destek sağladığı 21 milyon 750 bin liralık bir proje, Phaselis Antik Kenti'nin bu gizli hazinelerini gün yüzüne çıkarmak için başlatıldı.
Bu projenin merkezinde, 2 bin yıl öncesine ait olduğu düşünülen ana cadde bulunuyor. Bu cadde, Antik Roma döneminde ve sonrasında kullanılan, tarihi bir yol olarak büyük öneme sahipti. Şimdi, kazı çalışmaları ile bu cadde yeniden turistlerin ziyaretine açılmak üzere gün yüzüne çıkarılıyor.
Phaselis'i ziyaret eden tatilciler, koyun turkuaz sularında yüzebilirken, aynı zamanda bu antik kentin kalıntıları arasında unutulmaz bir yolculuğa çıkma fırsatı buluyor. Antik kentteki tapınaklar, tiyatro ve diğer yapılar da restore ediliyor ve ziyaretçilere sunuluyor.
Proje sadece antik kalıntıları gün yüzüne çıkarmakla kalmıyor, aynı zamanda tarihi ve doğal güzellikleri birleştirerek bu bölgeyi daha cazip hale getiriyor. Phaselis Antik Kenti'nin restore edilen bölgeleri, hem yerli hem de yabancı turistler için büyüleyici bir destinasyon haline gelmeye başladı.
Kemer'in bu tarihi zengini, doğa ile tarih arasında benzersiz bir deneyim arayan herkes için bir cennet haline geliyor. Tarihi zenginliklerin ve güzelliklerin bir araya geldiği bu muhteşem antik kenti ziyaret etmek için daha fazla sebep var gibi görünüyor.
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