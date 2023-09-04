2 bin yıllık gizem: Phaselis Antik Kenti

Proje sadece antik kalıntıları gün yüzüne çıkarmakla kalmıyor, aynı zamanda tarihi ve doğal güzellikleri birleştirerek bu bölgeyi daha cazip hale getiriyor. Phaselis Antik Kenti'nin restore edilen bölgeleri, hem yerli hem de yabancı turistler için büyüleyici bir destinasyon haline gelmeye başladı.

Kemer'in bu tarihi zengini, doğa ile tarih arasında benzersiz bir deneyim arayan herkes için bir cennet haline geliyor. Tarihi zenginliklerin ve güzelliklerin bir araya geldiği bu muhteşem antik kenti ziyaret etmek için daha fazla sebep var gibi görünüyor.