Bingöl'de jeotermale karşı eylem: ‘Canımızı veririz topraklarımızı vermeyiz’

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, Amerika merkezli IGNIS H2 Anonim Şirketi tarafından yürütülmesi planlanan "jeotermal enerji kaynağı arama" çalışmaları kapsamında açılması öngörülen en az 25 sondaj kuyusuna karşı bölge halkı eylem yaptı. Muş’un Varto ilçesinde 5 köyü kapsayan ve toplamda 16 köyü etkileyen, Karlıova’da ise 6 köyü kapsayan projeye karşı çıkan yurttaşlar, proje iptal edilene kadar mücadele edeceklerini belirtti.

‘ÜLKEMİZİ PEŞKEŞ ÇEKENLERE TESLİM ETMEYECEĞİZ’

Projeye karşı yapılan eyleme çok sayıda ekoloji aktivisti, kitle örgütü ve siyasi parti temsilci katıldı. Varto Ekoloji Platformu bileşenleriyle bir araya gelen yurttaşlar belediye önüne yürüdü. Yapılan eylem mitinginde "Direne direne kazanacağız" ve "Havama, suyuma, toprağıma dokunma" sloganları atıldı.

Mitingde konuşan CHP İstanbul Milletvekili Doğan Demir, "Biz canımızı vereceğiz ama asla topraklarımızı bu sahtekarlara, ülkemizi peşkeş çekenlere teslim etmeyeceğiz. Bu onurlu mücadelenizi yürekten selamlıyorum. İyi ki varsınız, bu mücadelede sonuna kadar yanınızdayız" dedi.

‘HERKES TOPRAĞINI KORUMAK İÇİN BURADA’

DEM Parti Tunceli Milletvekili Ayten Kordu ise Karlıova halkını sergiledikleri mücadele nedeniyle kutlayarak, "Burada çocuğundan kadına gencine herkes toprağını korumak için burada. Halklar kendi geleceği için toprağını geleceğini korumak için sokaklarda alanlardalar. Sizin bu mücadelenizi saygıyla selamlıyoruz. Alanları doldurduğunuz sesinizle birlikte olacağız" açıklamasında bulundu.

DEM Parti Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü ise şunları söyledi:

"Bu halk bu paragözlere boyun eğmeyecek. Bunlar bizim topraklarımıza baktıklarında belki para, rant görüyorlar biz ise sadece yaşam görüyoruz. Kimse yaşamımızı elimizden alamaz. Bu direnişi sürdüreceğiz. İliç’te dokuz insanın ölümüne neden oldular, toprakları bitirdiler ve sorumlular yargılanmadan kaçıp gittiler. Şimdi aynısını burada yapmak istiyorlar. Bir parça toprağımızı bile onlara vermeyeceğiz, direneceğiz."