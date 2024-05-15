Bodrum Yalıkavak’ta deniz dibi temizliği

Bodrum Belediyesi tarafından ilçedeki koyların atıklardan arındırılması amacıyla on yıldır düzenlenen deniz dibi temizliğinin ikinci etabı,Yalıkavak’ta yapıldı. Bir buçuk saat süren deniz dibi temizliğinde yaklaşık 2,5 ton atık çıkarıldı.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 15.05.2024 - 16:40
Bodrum Yalıkavak’ta deniz dibi temizliği
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Muğla’da Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri ile Temizlik İşleri Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleşen deniz dibi temizliğine, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Yalıkavak Muhtarı Ali Çınar, Belediye Meclis üyeleri, Halil İbrahim İper Adnan İper Anadolu Lisesi öğrencileri, ilgili birim amirleri ile personelden oluşan 13 kişilik gönüllü dalış ekibi katıldı.

Yalıkavak’ta bir buçuk saat süren deniz dibi temizliğinde yaklaşık 2,5 ton atık çıkarıldı. Atıklar, geri dönüşümü yapılmak üzere Konacık Mahallesi’ndeki 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ne götürüldü.  

Başkan Mandalinci, etkinliğin 2. etabının 22 Mayıs Çarşamba günü gerçekleşeceğini belirterek, şunları söyledi:

“Ben bütün Türkiye’ye buradan çağrı yapmak istiyorum. Sadece Bodrum’da değil ülkemizdeki bütün vatandaşlarımız o gün evlerinin, iş yerlerinin önünü ve sokaklarını temizleyebilir. Biz önce çevremizi, doğamızı, yaşadığımız kenti ve tabii ki ülkemizi temiz tutacağız. Yerel yönetimler olarak bizim üstümüze düşen asli sorumluluk budur. Hem temizlemek hem farkındalık yaratmak amacıyla vatandaşlarımızla iş birliği yaparak beraber mutlu yarınlar oluştura


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