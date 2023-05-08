Bodrum'da ölü yunus sahile vurdu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahile vurmuş ölü yunus bulundu.

AA
Yayınlanma: 08.05.2023 - 09:44
Bodrum'da ölü yunus sahile vurdu
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Muğla’nın Bodrum ilçesinin Gölköy Mahallesi'ndeki Cennet Koyu'nda yürüyüş yapanlar sahilde ölü yunus olduğunu fark etti.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Bodrum Belediyesi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri geldi.

Ekipler, herhangi bir yara izi bulunmayan yunusu, incelemek üzere götürdü.


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