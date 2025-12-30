Bursa’daki 11 bin 282 ağacın 8 bin 676’sı sadece rüzgar güllerine ‘yol açmak’ için kesilecek: Türbin için yok ediş

Son olarak Adis Elektrik, Bursa Nilüfer ve Orhaneli’ni kapsayan alanda kuracağı depolamalı rüzgâr enerji santrali (DRES) projesine onay aldı. Bakanlığın verdiği “çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) olumlu” izniyle birlikte şirketin önünde engel kalmadı.

Yedi mahalleyi kapsayan projeyle birlikte bu alanlara 17 rüzgâr türbini kurulacak. Nihai ÇED raporuna göre, bu alanlar ise orman ve tarım arazilerinden oluşuyor. Şirket projesi kapsamında türbin kanatlarını TIR’ların yardımıyla santral alanına taşıyacak. Ortalama 38 metre uzunluğunda olan türbinlerin taşınması için orman içerisinde yollar açılacak. Proje için toplam 11 bin 282 ağacı keseceğini belirten şirket sadece orman içi açacağı yollarla 8 bin 676 ağacı yok edecek. Yollar TIR’ların geçebilmesi için geniş inşa edilecek.

KAMULAŞTIRMA OLACAK

Şirketin 2 milyar 170 milyon TL değerindeki projesinin ömrü 49 yıl olarak belirlendi. Ayrıca mülkiyet ve izin süreçleri de bu onayın ardından başlayacak. Buna göre, taşınmazların bulunduğu alanlar kamulaştırılacak. Saha hem ilkbahar hem de sonbahar döneminde Kapıdağ yarımadası bağlantılı Marmara tali göç yollarına yakın bir konumda bulunuyor. “Avrupa Birliği Kuş ve Habitat Direktifleri İle Uyumluluk Değerlendirmesi” yapıldığında ise ak leylek, kara leylek ve şahin türleri için ölüm riski barındırdığı tespit edildi. Ayrıca projenin etki büyüklüğü de sıralandığında “yüksek” sınıfında “doğal vejetasyonun kaybolması, istilacı türlerin alana yerleşmesi, görsel kirliliğin oluşması” yer aldı.

Bölgede bitki türleri için de tespit çalışması yapıldı. Proje alanında 70 familyaya ait 274 takson tespit edildi. Ayrıca yedi türün de endemik olduğu belirlendi.