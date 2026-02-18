AKP’de oy kaybı tedirginliği: Düşen oylar sonrası ‘saha’ formülü

AKP kulislerinde konuşulan teşkilat planlaması, parti içindeki tedirginliği de açığa vuruyor. Değişimlerin “çok titiz” yürütüldüğü vurgusu yapılırken, esas kaygının seçmen nezdinde oluşan olumsuz algıyı onarmak olduğu görülüyor. Parti yönetimi, ani değişimlerin yeni kırılmalar yaratmasından çekiniyor. Ramazan boyunca ana kademe, kadın ve gençlik kollarının yoğun programlara alınması planlanıyor. Ancak kulislerde bu hamle, “geç kalınmış bir temas çabası” olarak değerlendiriliyor. Ekonomik kriz ve hayat pahalılığı altında ezilen seçmenin, iftar programlarıyla ikna edilip edilemeyeceği tartışma konusu.

KAPI KAPI DOLAŞMA GERİ DÖNÜYOR

Parti, uzun süredir terk ettiği “ev ev dolaşma” yöntemini yeniden denemeye hazırlanıyor. Ancak bu yöntem, kulislerde “sandık öncesi hatırlanan seçmen” eleştirilerini de beraberinde getiriyor. Özellikle genç seçmen nezdinde bu temasın karşılık bulup bulmayacağı belirsiz. AKP yönetimine sunulan önerilerden biri, 12 milyonu aşkın üyenin bire bir ziyaret edilmesi. Ayrıca kuruluşundan bu yana partide görev almış ancak dışlanmış ya da kenara itilmiş kadrolarla “gönül alma” temasları planlanıyor. Kulislerde bu tablo, partinin kendi tabanıyla bile bağını zayıflattığının açık göstergesi olarak yorumlanıyor.

ANKETLER ALARM VERİYOR

Son kamuoyu araştırmalarının AKP’nin oy oranını yüzde 30-35 bandına sıkışmış gösterdiğini söyleyen parti kurmayları, teşkilatların sahaya inmesiyle yüzde 40 bandının aşılabileceğini savunuyor. Ancak bazı kaynaklar da sorunun teşkilat değil, bizzat iktidarın ekonomi ve yönetim politikaları olduğuna dikkat çekiyor.

SLOGAN VAR, ÇÖZÜM YOK

Parti içinden yükselen “Siyaset mazerete sığınmayı kabul etmez” sözü, bazı kurmaylarca tersinden okunuyor. Eleştirilere göre iktidar, 20 yılı aşan yönetiminin sonuçlarını sahaya yükleyerek mazeret üretmekten kaçınamıyor. Teşkilat hamlelerinin, yapısal sorunları örtmeye yetip yetmeyeceği ise ilerleyen süreçte netleşecek.