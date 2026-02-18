Galatasaray'ın Juventus'u ezdiği maçta TRT'den 'yayın' skandalı: Nedeni ortaya çıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray ile Juventus RAMS Park'ta karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılıların 5-2 kazandığı mücadeleyi canlı yayınlayan TRT'de yaşanan teknik sorun, ekran başındaki izleyicilerin tepkisine neden oldu.

2 DAKİKA BOYUNCA 4. HAKEMİN ARKASINDAN YAYIN VERİLDİ

Karşılaşmanın ikinci yarısında ekran bir süre dondu. Sorunun giderilememesi üzerine yayın, saha içi kamerasına alındı.

2 dakika boyunca ceza sahalarına uzak açıyla verilen görüntü nedeniyle pozisyonları takip etmek zorlaştı.

TEKNİK AKSAKLIĞIN NEDENİ NEYDİ?

Odatv'nin edindiği bilgilere göre reji ve yayın linklerinde yaşanan arıza nedeniyle TRT canlı yayını tek kamerayla yürütmek zorunda kaldı.

Önce saha kenarı kamerasına geçen TRT yayını daha sonra sadece pilot kameradan verdi.

Fakat bu kez de sol üst köşedeki Şampiyonlar Ligine özel skorboard yayına verilemedi. Yaklaşık 15 dakika süren yayın krizi yapılan müdahaleden sonra kısmen düzeldi.

YEDEKLEMEME İDDİASI

Yaklaşık 25 milyon Euro değerindeki yayın aracında yaşanan kilitlenme, yayın güvenliği tartışmalarını da beraberinde getirdi. Odatv'nin edindiği bilgiye göre, bu tür üst düzey organizasyonlarda çok katmanlı yedekleme sistemlerinin standart olduğunu belirtiyor.

Örneğin ABD’de düzenlenen Super Bowl organizasyonlarında altı kademeli yedekleme sistemi kullanıldığı bilinirken, UEFA organizasyonlarında ise genellikle iki ayrı yayın sisteminin eş zamanlı hazır tutulduğu ifade ediliyor. Bu sistemlerden birinin devre dışı kalması halinde diğerinin yayını kesintisiz sürdürmesi hedefleniyor.

Yaşanan arızada yedek sistemin devreye alınmadığı iddia edilirken soru işaretlerine neden oldu. TRT cephesinden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.