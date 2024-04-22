Büyük Menderes'te kuraklık alarmı!

Yayınlanma: 22.04.2024 - 12:08

Güncelleme: 22.04.2024 - 12:08

Aydın’ın ‘can damarı’ olan ve tarım arazilerinin de en büyük su kaynağı olan Büyük Menderes Nehri, kurumayla karşı karşıya. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD), Batı Anadolu’nun en büyük nehri olan Büyük Menderes Nehri’nin kirlilik ve yağışlardaki düşüşler nedeniyle kurumaya başladığını duyurdu.

SU SIKINTISI OLUŞACAK

Yerleşim yerlerinden kaynaklanan evsel atık sular, sanayi kuruluşlarında oluşan endüstriyel atık sular, aşırı, zamansız ve yanlış gübre-pestisit kullanımı etkileriyle kirlenen nehirden fotoğraflar paylaşan EKODOSD’dan yapılan açıklamada, “Yağmura ve suya hasret kalan çiftçiler Menderes’ten çekilen tav suyuyla havza boyunca sıralanan tarlalarına su bastı. Menderes’in birçok yerinde su kalmadı ya da sulama için çekilemeyecek kadar cılız bir şekilde yer yer sular birikti. Menderes’ten yatak sularını çekemeyen bazı çiftçiler, Aydın ve Söke OSB’lerinden gelen ve içinde olumsuz her şeyi barındıran siyah sıvıyı sulamada kullanmak zorunda kaldıklarını söylediler.

Tarımsal sulamalar başladığında zaten yetersiz doluluk oranına sahip baraj suları verilse dahi, önümüzdeki aylarda önemli su sıkıntılarının oluşacağı görülmektedir” denildi.

“TARİHİ TAŞKÖPRÜ’DE NEREDEYSE SU BİTMİŞ DURUMDA”

Bölgedeki Tarihi Taşköprü’nün de tehlikede olduğuna işaret eden kurum açıklamada, “Sudaki sıkıntılar sadece tarımı değil nehir ekosistemini, ulusal ve uluslararası açıdan tehlike altında çok sayıda canlı türüne ev sahipliği yapan Büyük Menderes Deltası’nın biyolojik çeşitliliğini de olumsuz etkileyecektir. Söke’ye bağlı Sarıkemer’de yerleşimi ikiye bölen Menderes üzerinde yer alan Tarihi Taşköprü’de neredeyse su tamamen bitmiş durumda. Bu alanda sular kuruduğundan, Tarihi Taşköprü’nün arkasında biriken tonlarca çöp, katı atıklar, ağaç kütükleri, çalı çırpı köprünün kemerlerini tıkamış olduğu ve köprüye ne kadar zarar verdiği net bir şekilde görülmektedir. DSİ 21. Bölge Müdürlüğü’nden tarafımıza gönderilen yazı da ‘Büyük Menderes Nehri üzerinde bulunan Tarihi Taşköprü’nün memba tarafında biriken malzemeler, makineli çalışma ile alınarak, suyun rahat bir şekilde akışı sağlanmıştır’ denmektedir. Şu anda Taşköprü’de sular kurudu. Çöpler ve atıklar açık bir şekilde görülmektedir. Belki sulu haliyken temizlemek zordu ama şimdi çok kolay ve temizlenecek yer net bir şekilde görülmektedir. Kemerlerin altında bulunan atıklar, kütükler tamamen temizlenerek tekrar sular geldiğinde rahat bir şekilde akışın sağlanması için bir çalışma yapılmalıdır. Ayrıca, çöpleri ve atıkları su yüzeyinde tutan yüzer bariyer sistemi yıllardır bir türlü tamiratı yapılamadığından, yukarı havzadan gelen atıklar Söke regülatörünün önünde birikmeye başlamıştır. Umarız sulama mevsimi bitiminde regülatör kapakları açıldığında bu atıklar Menderes yoluyla denize gönderilmez. Bir an önce kurumlar arası işbirliğiyle bu çalışmalar başlatılmalıdır” ” ifadelerine yer verildi.