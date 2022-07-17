Büyük tepki çekmişti: Bakanlığa göre, Brezilya donanmasına ait asbestli gemi Nae Sao Paulo'nun Aliağa'da sökümünde risk yokmuş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir Aliağa açıklarında sökümüne izin verilen Brezilya donanmasına ait NAe Sao Paulo adlı geminin 600 ton asbest barındırdığına ilişkin iddialarla ilgili açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
17 Temmuz 2022 Pazar, 21:16
Büyük tepki çekmişti: Bakanlığa göre, Brezilya donanmasına ait asbestli gemi Nae Sao Paulo'nun Aliağa'da sökümünde risk yokmuş
Abone Ol google-news

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, gelen tepkiler üzerine yaptığı açıklamada, gemide tehlikeli, riskli herhangi bir durum tespit edilmediğini belirtti

NTV'de yer alan habere göre, kamuoyunda oluşan kaygı nedeniyle gemi üzerinde uzmanların bir kez daha kontrol yaptığını bildiren yetkililer; gemide tehlikeli, riskli herhangi bir durum tespit edilmediğini kaydetti.

Geminin Türk karasularında da denetimlerden geçirileceğini vurgulayan yetkililer, "En ufak bir tehlikeli durum, risk söz konusu olursa gemi hiç tereddütsüz geri gönderilecek" açıklamasında bulundu.

Brezilya donanmasına ait geminin 600 ton asbest barındırdığı, bu nedenle çevreye ve insanlara zarar vereceği iddia edilmişti. Söz konusu karara çok sayıda tepki gelmişti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yaptığı açıklamada, "Kararın iptali için gereken hukuki mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğimizden kimse kuşkusu duymasın" ifadelerine yer vermişti.


Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler