Büyük tepki çekmişti: Bakanlığa göre, Brezilya donanmasına ait asbestli gemi Nae Sao Paulo'nun Aliağa'da sökümünde risk yokmuş

17 Temmuz 2022 Pazar, 21:16

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, gelen tepkiler üzerine yaptığı açıklamada, gemide tehlikeli, riskli herhangi bir durum tespit edilmediğini belirtti

NTV'de yer alan habere göre, kamuoyunda oluşan kaygı nedeniyle gemi üzerinde uzmanların bir kez daha kontrol yaptığını bildiren yetkililer; gemide tehlikeli, riskli herhangi bir durum tespit edilmediğini kaydetti.

Geminin Türk karasularında da denetimlerden geçirileceğini vurgulayan yetkililer, "En ufak bir tehlikeli durum, risk söz konusu olursa gemi hiç tereddütsüz geri gönderilecek" açıklamasında bulundu.

Brezilya donanmasına ait geminin 600 ton asbest barındırdığı, bu nedenle çevreye ve insanlara zarar vereceği iddia edilmişti. Söz konusu karara çok sayıda tepki gelmişti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yaptığı açıklamada, "Kararın iptali için gereken hukuki mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğimizden kimse kuşkusu duymasın" ifadelerine yer vermişti.