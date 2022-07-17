TTB'den 'asbestli gemi' tepkisi: 'Bilimsel ve hukuksal mücadeleyi sürdüreceğiz'

17 Temmuz 2022 Pazar, 16:00

TTB, içinde 600 ton asbest barındırdığı belirtilen uçak gemisi Nae Sao Paulo’nun, söküm için İzmir Aliağa’ya getirilecek olmasına tepki gösterdi. TTB resmi hesabı üzerinden yapılan paylaşımlarda, asbestli gemiye karşı mücadele mesajı verildi. TTB mesajı şöyle:

“Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre; başta asbest olmak üzere tehlikeli atık yüklü Nae Sao Paulo isimli Brezilya donanmasına ait geminin, sökülmek üzere Aliağa'ya getirilmesi izninin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verildiğini öğrendik. Halk sağlığı açısından büyük risk oluşturan geminin ülkemize sokulmaması için, TTB olarak her türlü bilimsel ve hukuksal mücadeleyi sürdüreceğimizi kamuoyuna duyuyoruz.”

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre; başta asbest olmak üzere tehlikeli atık yüklü NAe Sao Paulo isimli Brezilya donanmasına ait geminin, sökülmek üzere Aliağa'ya getirilmesi izninin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verildiğini öğrendik. — Türk Tabipleri Birliği (@ttborgtr) July 17, 2022

BAKANLIK İZİN VERDİ

ANKA'da yer alan habere göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın, Brezilya donanmasına ait Nae Sao Paulo adlı savaş gemisinin Aliağa'da sökümü için Sök Denizcilik adlı firmaya 30 Mayıs 2022'de izin verdiği ortaya çıkmıştı. Bünyesinde 900 tondan fazla asbest olduğu iddia edilen savaş gemisinin yaratacağı tehlikeye dikkat çeken Asbest Söküm Uzmanları Derneği (ASUD) Başkanı Mehmet Şeyhmus Ensari, "Aliağa'da yaşayanların tamamını etkileyebilecek, hatta öldürebilecek miktarda asbest bombası geliyor" demişti.



TEPKİLERE NEDEN OLDU

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı. Soyer, "Kararın iptali için gereken hukuki mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğimizden kimse kuşku duymasın" dedi.

Soyer, şunları kaydetmişti.