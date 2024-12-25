Çalbaba ormanlarına sahip çıkmaya kararlı bölge halkı 30 Aralık’ı bekliyor

Yayınlanma: 25.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 25.12.2024 - 04:00

Tokat Merkez’deki Günçalı köylülerinin HLC adlı maden şirketine Maden ve Petrol Arama Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından verilen maden arama ruhsatının iptali için Tokat İdare Mahkemesi’ne açtıkları dava 30 Aralık’ta görülecek.

Davanın avukatı İsmail Hakkı Atal, şirketin maden ruhsatının hukuka aykırı olduğunu iddia etti. Avukat Atal, “Günçalı’da 1955 hektar alanda arama ruhsatı var. Bir yıllık ön arama dönemi Nisan 2023’te doldu. İkinci aşama olan genel arama dönemi ise Nisan 2025’te dolacak. HLC isimli maden şirketinin arama ruhsatı açıkça hukuka aykırı ve belgeleri de eksiktir. Yani, çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) gerektirmeyen ön arama döneminin bitmesine karşın, ÇED gerektiren genel arama döneminde sondaj makinalarıyla sahaya hukuksuz bir şekilde girmek isteyen şirket, köy halkınca gösterilen haklı tepki üzerine sahaya girememiştir” dedi.

‘ORMANIMIZ KUTSAL’

Günçalı Köyü Dernek Başkanı Nuri Güner de, “Maden ruhsat sahası içinde kalan bize ve bölge insanınca dört yüz yıldır kutsal sayılıp bir kuru dalına dahi dokunulmayan Çalbaba ormanımızı gelecek nesillere aynı şekilde aktaracağız. Sularımızı, değerli tarım topraklarımızı, yaban kurdunu, kuşunu, ayısını, endemik bitkilerini, yani gözümüz gibi korumamız gereken biyolojik çeşitliliği MAPEG’e de gözünü para hırsı bürümüş HLC’ye ya da doğa rantçı başka şirketlere yok ettirmeyeceğiz” diye konuştu.

BİTER, YOK OLUR

Günçalı Köyü Muhtarı Murat Topaç ise “Ruhsat verilen saha dört köyü etkiliyor ancak burada siyanürle bir maden çıkarıldığı zaman buradaki 37 köy tamamen biter, yok olur. Bu 37 köyün arazisi Çalbaba su havzasından beslenen Güzelce barajındaki su ile tarım yapıyor” ifadelerini kullandı.