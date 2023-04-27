Çanakçı Deresi’ne kurulması planlanan 5. HES için gözler bilirkişide

Yayınlanma: 27.04.2023 - 09:09

Güncelleme: 27.04.2023 - 09:11

Giresun Çanakçı ilçesindeki Çanakçı deresi üzerinde kurulmak istenen 5. HES için yurttaşlar direnişini sürdürüyor. Yaşam alanlarının tehlike altında olduğunu vurgulayan köylüler Giresun İdare Mahkemesi’ne dava açarak şirketin bu bölgeden bir an evvel çıkmasını ve çalışmalarını durdurmasını talep etti. Bu konuda köylülerin avukatı Remzi Kazmaz, mahkemenin 28 Nisan Cuma saat 09.00’da bölgede keşif yapılmasına karar verildiğini hatırlatarak, “Bu bölgede bütüncül havza planlaması olmadan 5 adet HES kurulması ne hukukidir nede vicdanidir. Bu plan derhal yapılmalı ve HES projeleri iptal edilmelidir” diye konuştu.

“DEREDE YAŞAYAN CANLILAR YOK EDİLİYOR”

Derede yapılan debi ölçümünün 5 sene önce yapıldığını hatırlatarak, “Her yıl kuraklıklar artarak büyüyor haliyle suyun debisi düştü ama hala düşük debide HES kurulması ne kadar doğru. Bu derede yaşayan canlılara yaşam hakkı tanınmıyor. Çünkü derenin suyu cebri borulara alınarak tam 7 kilometre suyu borulara hapsediyorlar haliyle dere susuz kalıyor ve derede yaşayan canlılar yok ediliyor. Aynı zamanda susuz kalan tarlalarda fındık bahçeleri kuruyor meyve sebze çürüyor yani flora fauna zarar görüyor” ifadelerini kullandı.

“ÇEVRECİ DOSTLAR YANIMIZDA OLMALI”

Umutlarını cuma günü gelecek bilirkişilere bağladıklarını aktaran Av. Kazmaz, “Çünkü ortada bir doğa çevre katliamı var halk köylü HES’leri istemiyor. Derelerin beslediği bir çok gölet kuruma tehlikesi altıda. Çanakçı Deresi’nin çevresinde bir çok köy ve mahalle var. İnsanların yaşam alanlarını korumak ve savunmak Anayasal bir haktır. Bizde Anayasal haklarımızı kullanıyor yaşam alanlarımızı hukuk yoluyla koruyoruz. Ve bütün çevreci dostlarımızı keşif günü yanımızda olmalarını istiyoruz” diyerek destek çağrısında bulundu.