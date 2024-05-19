Çanakkale’de iki rüzgâr enerji santralı projesiyle ilgili İDK toplanacak: Ormana RES

Temiz enerji adı altında Türkiye’nin orman ve tarım alanlarında çalışmalar devam ediyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.05.2024 - 04:00
Çanakkale’de iki rüzgâr enerji santralı projesiyle ilgili İDK toplanacak: Ormana RES
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Son olarak Akfen Holding’e bağlı Akfen Elektrik Enerji, Lapseki ve Merkez ilçelerinde gerçekleştirmek istediği rüzgâr enerji santralları (RES) projesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvurdu. Projeye ilişkin çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) süreci 12 Haziran’daki İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) toplantısıyla devam edecek. Projeye onay verilirse orman ve tarım alanlarından oluşan noktalara 12 türbin dikilecek.

YURTTAŞLAR ETKİLENECEK

Şirketin hazırladığı ÇED raporunda belirtilene göre, projeden en çok bölgede yaşayan yurttaşlar etkilenecek. Geçimini bölgeden sağlayan köylülerin projeden birinci derece etkileneceği aktarılan raporda, türbin ve konut arası mesafenin 155 metre olduğu da ifade ediliyor.

49 yıl ömür belirlenen projeyle birlikte bölgede ağaç kesimi de yapılacak. Ancak şirket “kesilecek ağaç sayısını daha sonra netleştireceklerini” belirtti. Bölgede yapılan çalışmalar sırasında 11 bitki türünün endemik olduğu tespit edildi.



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