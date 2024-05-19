Çanakkale’de iki rüzgâr enerji santralı projesiyle ilgili İDK toplanacak: Ormana RES
Temiz enerji adı altında Türkiye’nin orman ve tarım alanlarında çalışmalar devam ediyor.
Son olarak Akfen Holding’e bağlı Akfen Elektrik Enerji, Lapseki ve Merkez ilçelerinde gerçekleştirmek istediği rüzgâr enerji santralları (RES) projesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvurdu. Projeye ilişkin çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) süreci 12 Haziran’daki İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) toplantısıyla devam edecek. Projeye onay verilirse orman ve tarım alanlarından oluşan noktalara 12 türbin dikilecek.
YURTTAŞLAR ETKİLENECEK
Şirketin hazırladığı ÇED
raporunda belirtilene
göre, projeden en çok
bölgede yaşayan yurttaşlar
etkilenecek. Geçimini
bölgeden sağlayan köylülerin
projeden birinci derece
etkileneceği aktarılan
raporda, türbin ve konut arası
mesafenin 155 metre olduğu
da ifade ediliyor.
49 yıl ömür belirlenen
projeyle birlikte bölgede ağaç
kesimi de yapılacak. Ancak
şirket “kesilecek ağaç sayısını
daha sonra netleştireceklerini”
belirtti. Bölgede yapılan
çalışmalar sırasında 11 bitki
türünün endemik olduğu
tespit edildi.
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