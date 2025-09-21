Çatalağaç köyünde çevre alarmı: Maden atıkları Harşit Çayı’na ulaştı iddiası

Edinilen bilgilere göre, bölgede günlerdir etkili olan sağanak yağışın ardından dolan atık havuzu taştı. İçerisinde sülfürlü mineral kalıntıları, flotasyon reaktifleri ve asidik maden drenajları gibi çökmüş atıkların bulunduğu belirtilen havuzun, yağmur sularıyla tamamen dolarak taştığı, köy içinden geçen derelere ve çevredeki tarım arazilerine yayıldığı, bu derelerin ise Harşit Çayı’na karışarak Karadeniz’e ulaştığı öne sürüldü.

Maden ocağı, "daha önce de ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) süreci tamamlanmadan atık havuzu inşa ettiği ve sızıntılar yoluyla çevreye zarar verdiği" iddialarıyla gündeme gelmişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerde sınır değerleri aşan kirlilik tespit edilmiş, şirkete idari para cezaları uygulanmıştı.

Köylüler ve çevre örgütleri, yetkilileri acil önlem almaya çağırdı

Köylüler ve çevre örgütleri, taşkın nedeniyle tarım alanları, içme suyu kaynakları ve hayvancılığın risk altında olduğunu belirterek, yetkilileri acil önlem almaya çağırdı. Uzmanlar, özellikle yoğun yağış alan ve dik eğimli bölgelerdeki atık havuzlarının, yağmurların ardından yaşanabilecek toprak kaymaları ve heyelanlarla çökme riski taşıdığı uyarısında bulundu.

Olayla ilgili resmi makamlar tarafından henüz bir açıklama yapılmazken, Giresun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca gerekli incelemelerin başlatıldığı öğrenildi.