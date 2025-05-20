‘ÇED gerekli değildir’ raporunu aldı, düğmeye bastı: Limak, dava sürerken otel tanıtımına başladı!

AKP döneminin “beşli çete” olarak anılan büyük müteahhitlerinden Limak Holding, Bodrum’un Kızılağaç Köyü Gerenkuyu Mevkii’nde, halk plajı ve ormanlık alan üzerine 5 yıldızlı otel inşa etmek için başlattığı süreçte istediği ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) kararını aldı. Şirket, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nden “ÇED gerekli değildir” kararını çıkarttıktan sonra tanıtım çalışmalarına başladı. Oysa bu karar, şu anda Muğla 3. İdare Mahkemesi’nde yargı sürecinde.

PROTESTO: “SAHİLLER HEPİMİZİN”

Mahkeme kararı beklenmeden başlatılan tanıtıma tepki gösteren köylaüler, çevreciler ve hukukçular, projeye karşı Kızılağaç plajında bir araya geldi. Eyleme katılan Avukat Remzi Kazmaz, “Bu mücadele toprağı, suyu, yaşamı savunanlarla olur. Yerel yönetimleri ve sivil toplumu da desteğe çağırıyoruz. Kızılağaç’ta bu tesisin kurulmasına izin vermeyeceğiz” dedi.

Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre; köy muhtarı Mehmet Karaca da “Sahilden 50 metre çekilmesi gereken bir alana proje yapılıyor, hem de halka sorulmadan. ÇED gerekli değildir demek, halkın fikrini önemsiz saymaktır” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

“DEVLET ORTADA YOK”

Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) üyelerinden Nihat Gençosman ise sahillerin yağmalandığını belirterek, “Proje reklamlarında ‘özel plaj, özel iskele’ yazıyor. Oysa kıyı yasalarına göre bu açıkça suç. Suç ilanla başlıyor. Devletin kıyılarını birilerine tahsis ediyorlar, devlet ortada yok” diyerek durumu özetledi.

TANITIM BAŞLADI, ADALET BEKLEMEDE

Mahkeme süreci devam ederken, Limak’ın proje tanıtımına başlaması kamuoyunda “hukuk tanımazlık” olarak yorumlandı. Çevreciler ve köylüler “karar çıksın, öyle tanıt” çağrısı yaparken, Limak’ın tanıtım çalışmalarını sürdürmesi, Türkiye'de çevre hukukunun geldiği noktaya gözler önüne serdi.