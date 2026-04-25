Cengiz Holding’e ait Eti Bakır AŞ’nin işlettiği antimuan madeninde kapasite artırımı onaylandı:

İzmir’in Ödemiş ve Beydağ ilçeleri sınırlarında, Cengiz Holding bünyesindeki Eti Bakır AŞ tarafından işletilen antimuan madeninin kapasite artışı projesinde ÇED (çevresel etki değerlendirmesi) olumlu kararı verildi.

Yöre halkı tarafından “ölüm çukuru” olarak nitelendirilen tarım ve su kaynaklarının kalbinde yer alan maden, yeni ÇED ile birlikte yıllık 28 bin 800 ton olan antimuan cevheri, üretim kapasitesi 50 bin tona çıkarılacak. Kapasite artışıyla birlikte ÇED alanı toplam 31.3 hektarlık bir alana yayılacak.

BARAJLARA ÇOK YAKIN

Tarım arazisi ve çayır-mera statüsündeki arazileri de kapsayan projenin 1 No’lu poligonu Emirli Mahallesi’ne 360 metre, 2 No’lu poligonu ise Halıköy Mahallesi’ne 550 metre uzaklıkta olması dikkat çekerken proje sahasının 3.8 kilometre ve 6.5 kilometre yakınlarında 1. derece arkeolojik sit alanları ile korunması gereken taşınmaz kültür varlıkları yer alıyor.

Bölgenin tarım arazilerine can veren Beydağ Barajı’na 3.9 km, Bademli Barajı’na ise yalnızca 4.2 km mesafede olması, su kaynaklarını da tehdit ediyor.

Bölgenin geçim kaynağı zeytinlikler ve incir ağaçlarıyla çevrili olan proje sahasında, “milisaniye gecikmeli patlatmalı yeraltı maden işletmeciliği” yöntemi kullanılacak olan işletme, yıllık 81 bin dinamit, 27 bin elektriksiz kapsül, 1080 elektrikli kapsül ve 2 bin 700 metre infilaklı fitil kullanacak. Patlatmalarla rüzgâra karışacak tozlar, hem insan sağlığını hem de tarım arazilerini tehdit ediyor.