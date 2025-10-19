Cengiz’in Eskişehir’de 361 hektarlık alanda kurmak istediği altın madenine bakanlık onayı: Siyanüre izin çıktı

Türkiye’nin orman nüfusu üzerinde vahşi madencilik baskısı sürüyor. AKP iktidarı döneminde aldığı kamu ihaleleriyle adını sık sık duyuran Mehmet Cengiz de bu şirketlerden biri. Kaz Dağları ve Artvin gibi doğal alanlarda işlettiği madenlerle bilinen Cengiz, Eskişehir için de gerekli işlemleri tamamladı.

Cumhuriyet’in de daha önce gündeme getirdiği projeyle birlikte Mihalgazi ve Tepebaşı sınırları içerisinde kalınan alanda siyanürlü altın madeni işletilecek. Temmuz 2024’te girişim yapan Cengiz Holding’e bağlı Eti Bakır’a Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından “Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) olumlu” kararı verildi.

MÜDÜRLÜK ALACAK

Şirketin hazırlayıp bakanlığa sunduğu 3 bin 329 sayfalık ÇED raporuna göre, 509 hektarlık bölge ÇED alanı olarak belirlendi. Bu alanın da 397 hektarı orman olarak kayıtta. Şirket ise buranın içerisindeki 361.71 hektarlık alanda fiziki çalışma yapılacağını belirtti. Şirketin gösterdiği ÇED alanında 105 bin 914 ağaç bulunuyor. Ancak tamamında çalışma yapmayacağını belirten şirket, 57 bin 534 ağacın kesileceğini belirtti. Kesilecek bu ağaçların ise Çatacık Orman İşletme Müdürlüğü ve Bilecik Orman İşletme tarafından değerlendirileceği aktarıldı.

Şirketin 4 milyar 500 milyon TL harcayacağını belirttiği proje alanında yıllık 12 milyon tonluk kazı yapılacak. Ayrıca bölgeye altın ayrıştırma işleminin yapılabilmesi için cevher zenginleştirme tesisi de kurulacak. Cevher burada insan sağlığı ve doğaya zararlı olan siyanürün de içerisinde bulunduğu kimyasallarla yıkanacak. Yıllık olarak 5 bin 432 ton siyanür kullanılacak. Sıvı halde ve kuru bazda temin edilen siyanürler de sahada depolanacak.

ENDEMİK TÜRLER VAR

Proje kapsamında yapılacak çalışmaların içerisinde patlatma da yer alıyor. Dinamit ve ANFO tipi patlayıcılarla yapılacak çalışmalar kapsamında aylık 30 kere düzenlenecek. Yıllık olarak da 360 patlatma yapılacak alanda bir patlatma sırasında 168 delik açılacak. Her deliğe bir kilogram dinamit ve 41 kilogram ANFO koyulacak.

Proje kapsamında yıllık 2 milyon 537 bin kilogram ANFO, 60 bin 480 kilogram da dinamit kullanılacak. Porje alanına en yakın konut ise 1080 metre mesafede bulunuyor. Ancak 100 metre mesafede ise ağıllar yer alıyor. Proje sahası ve çevresinde yapılan çalışmalarda endemik türlere de rastlandı. Buna göre 30 bitki türü endemik sınıfında yer alıyor. Ayrıca bölgede 61 omurgalı, 15 sürüngen, 41 memeli ve altı kurbağa türü bulunuyor.

İKİNCİ BAŞVURU

Cengiz maden projesi için ilk girişimini 2023’te yapmış ancak 713 hektarlık alandan vazgeçilmişti. Ayrıca Eskişehirli yurttaşların da karşı çıktığı projeye ilişkin geçen yıl Ankara’da yapılan inceleme değerlendirme komisyonu (İDK) toplantısında dosya iptal edilmişti. Ancak şirket, iki ayın ardından yeniden başvuru yapmıştı.