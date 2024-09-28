Cengiz, Samsun Tekkeköy'deki tesisinin kapasitesini artırmak istiyor
İktidara yakın iş insanlarından Mehmet Cengiz’in şirketlerinden Eti Bakır’ın, Samsun Tekkeköy’deki tesisinin kapasite artışı için halkın katılımı toplantısı 10 Ekim’de yapılacak.
İktidara yakın iş insanlarından Mehmet Cengiz’in şirketlerinden Eti Bakır’ın, Samsun Tekkeköy’deki tesisinin kapasite artışı için halkın katılımı toplantısı 10 Ekim’de yapılacak. “İzabe, Elektroliz ve Sülfürik Asit Üretim Tesisleri Kapasite Artışı” isimli projenin yapılacak toplantının ardından ÇED süreci devam edecek. Şirket bu projesi kapsamında üretim kapasitesini yıllık 140 bin tona çıkarmayı hedefliyor. Bunun yanında üretim miktarı artırılırken elektroliz tesisinde ilave kapalı alan ve elektroliz havuzu inşaatı yapılacak. İzabe ve elektroliz tesislerinde kapasitenin artması sebebiyle sülfürik asit üretim tesisi kapasitesi yıllık 750 bin tondan 800 bin tona, anot çamuru miktarı da yıllık 270 tondan 300 tona, cüruf miktarı da yıllık 347 bin 806 tondan 436 bin 20 tona çıkacak.
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