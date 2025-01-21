Cengiz’e karşı 6'lı ittifak

Yayınlanma: 21.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 21.01.2025 - 04:00

İş insanı Mehmet Cengiz’e ait Eti Bakır AŞ’ye verilen yaklaşık 22 bin 400 futbol sahası büyüklüğünde Sinop’un Boyabat İlçesi Karaburun bölgesindeki maden sahasna karşı altı siyasi parti, üç belediye başkanı ve çok sayıda STK temsilcisi bir araya geldi. CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, CHP’li Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, Gerze Belediye Başkanı Osman Belovacıklı ve Ayancık Belediye Başkanı Hayrettin Kaya’nın ortak basın açıklamasına CHP, TİP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Anahtar Parti İl Başkanları da destek verdi. Boyabat Belediyesi önünde yapılan basın açıklamasında bölgede yüzbinlerce ağacın kesileceği, Boyabat’ı besleyen su kaynaklarının kirleneceği ve Gökırmak üzerinden Kızılırmak’ın kirlenmesi ile büyük bir doğa katliamına yol açılacağı vurgulandı. Mücadelenin yasal zeminde sürdürülebilirliği için Boyabat Çevre Derneği (BOYÇED) adı altında dernek kurulurken CHP, TİP, İP, SP, YRP ve A Parti İl Başkanları da bir araya gelerek altılı bir ittifak oluşturuldu.

BOYÇED Başkanı Osman Çakıcı, “10 kilometreye kadar yarı çapta olan arılık alanlar kirlenecek ve ekolojik denge bir daha geri gelmemek üzere zarar görecektir. Maden arama faaliyetleri yalnız meralarla sınırlı kalmayarak tarım arazilerimize hatta yerleşim yerlerimize kadar uzanabilecek, kamulaştırma ve satın almalar başlayacaktır. Yürütmenin durdurulması için açılan davalar ile ilgili hukuki süreçler tamamlanmadan arama faaliyetlerine başlanılmamalıdır” ifadelerini kullandı.