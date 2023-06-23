Çeşme Projesi'ne karşı çevreciler bir kez daha mahkeme koridorlarında: İzmir'i kaybederiz!

Yayınlanma: 23.06.2023 - 14:53

Güncelleme: 23.06.2023 - 15:32

İzmir’in ‘Kanal İstanbul’u olarak tanımlanan Çeşme Turizm Projesi’ne karşı açılan iptal davasını bilirkişi raporuna ve bir üst mahkemenin kararına rağmen Danıştay 6. İdare Dairesi reddetmesine karşı Çeşme Yarımada Projesi Davacıları, İzmir Demokrasi Güçleri ve yurttaşlar İzmir Bölge Adli Mahkemesine gelerek itiraz dilekçelerini verdi.

İzmir Bölge Adli Mahkemesi önünde “Birlikte başarabiliriz, yarımada talanını durduracağız” yazılı pankartın arkasında toplanan yurttaşlar adına basın açıklamasını Avukat Muzaffer Çevrim okudu.

"HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNE HEPİMİZİN İHTİYACI VAR"

Danıştay İdari Dava Daireler Kurulu nezdinde temyiz etmek için geldiklerini ifaede eden Av. Çevrim, "Çeşme projesi/ Yarımada projesi sadece Çeşme’nin değil ülkenin problemidir. Yaşayan tüm canlıların problemidir. Davaya konu Cumhurbaşkanlığı kararının olumsuz ekolojik ve sosyolojik sonuçları bizleri düşündürmelidir. Telafisi mümkün olmayan bir durumla karşılaşmamak için Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun temyiz başvurumuzu hukukun üstünlüğünü gözeterek kabul etmesi gerekmektedir. Çünkü biliyoruz ki temiz bir havaya temiz bir suya ve yeşil bir doğaya nasıl ihtiyacımız varsa hukukun üstünlüğüne de ihtiyacımız var.” dedi.

GÖKCE: DANIŞTAY TARAFINDAN ALINAN KARAR POLİTİK OLDUĞU KADAR EKONOMİKTİR DE

Çeşme Yarımada Projesi Davacıları Patformunun üyelerinden Şerife Aygün Gökce ise İzmir Milletvekili Hamza Dağ'ın “Çok önemli bir projeyi hayata geçirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Çeşme projesi, önümüzdeki yıllarda, cari açığı kapatma, milyarlarca doların gelmesi için çok değerli bir projedir" sözlerini hatırlatarak, "Tamamen İzmir’in, Yarımadanın, Çeşme’nin yaşam alanlarının yok edilmesini hedeflemektedir. Çeşme Yarımadasının yaşam biçimi, kültürel yapısı, çevre ve yaşam değerlerini yok edilmeye çalışılmaktadır. Danıştay tarafından alınan karar politik olduğu kadar ekonomiktir de. İktidarın ekonomik bataktan çıkışına yönelik gelir getirici çözümlerinin önde gelenlerindendir. Tamamen kamusal olan alanlarının satılarak 20 milyar doların üstünde gelirin beklendiği, yapılması planlanan büyük ölçekli oteller, golf sahaları, marinalar ve alışveriş merkezleri ile şantiyeye dönüşecek olan Yarımada’nın mevcut turizm yapısı da, yaşam biçimi de tümüyle değişecektir" diye konuştu.

“İNCİRALTINI DA KAYBEDECEĞİZ”

Projenin Çeşme’nin yanı sıra İzmir’i d tehdit ettiğine dikkat çeken Gökce, “İzmir Yaşam Alanları ve mücadele eden tüm kurumlar olarak biliyoruz ki kararın bozulması için sağlam hukuki gerekçelere sahibiz. Ancak, politik olan bu karara karşı, hukuk önünde gücümüzü, kitlesel tepkilerle büyütmek; bilirkişilerin, meslek odalarının ve bizlerin öne sürdüğü “yaşamdan yana” tavrın kazanabilmesi için itirazlarımızı tüm davacılar, siyasi kurumlar ve İzmir Halkı olarak önümüzdeki süreçte sürdürmeye devam edeceğiz. Birlikte başarabileceğimize inanıyoruz. Bu projenin başlangıç olduğunu, sarı öküzü kaptırırsak İnciraltı’nı da kaybedeceğimizi, Körfez Geçiş Köprüsünün önünde duramayacağımızı görüyoruz. Yaşanmış bunca mücadele örneği ve sahip olunan dayanışmanın gücü ile birlikte hareket etmenin zeminini, mücadeleyi, dayanışmayı büyüteceğiz. İzmir’in Kanal İstanbul’una karşı Birlikte başarabileceğimize inanarak, seslerimizi birleştireceğiz, güçlü kılacağız, çoğalacağız ve birlikte olacağız” ifadelerini kullandı.