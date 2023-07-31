Çeşme’de koy ihalesine tepki: Kıyılar halkındır!

Yayınlanma: 31.07.2023 - 12:12

Güncelleme: 31.07.2023 - 12:12

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir’in tatil beldesi Çeşme’de ücretsiz halk plajlarından biri olan Gücücek Koyu’nu ihaleye çıkılmasına karşı yurttaşlar insan zinciri oluşturdu. Vatandaşlar ihalenin iptal edilmesi çağrısında bulundu.

YURTTAŞ İHALEYE GİRDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Çeşme’de ücretsiz bir şekilde denize girilen sayılı koylardan biri olan Gücücek Koyu’nu kiralamak için ihaleye çıktı. 2 bin 161 metrekare büyüklüğündeki halk plajının üç yıllık kiralama ihalesine 6 kurum ve kişi katılmış. İhaleyi, yöre halkının kurduğu Gücücek Koyu Doğal Yaşamı Koruma Derneği, KDV dâhil yıllık 67 milyon 440 bin TL teklif vererek kazanmıştı. Dernek, kira bedeli yüksek olduğu için koyun işletilemeyeceğini belirterek ihalenin iptal edilmesini isteyecek.

“VAZGEÇİN”

Cennet oyun kiralanmasına engel olmak için ihaleye girerek kazanan Gücücek Koyu Doğal Yaşam Koruma Derneği (GUDODER) bu sefer de ihalenin iptal edilmesi için yüzlerce yurttaş eylem yaptı.

Koyun korunması için her türlü mücadeleyi sürdüreceklerini belirten dernek başkanı Av. Seher Gacar, “Gücücek Koyu, 2017 de bu koy Çevre Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından ihale ile bir işletmeye kiralandı. Onlarca yıldır bu çevrede yaşayan, özgürce bu sahilden denize giren insanlara sahilin en kıyısında küçük bir alan bırakıldı, sahilin tamamı çin seddi gibi taş duvar ve set ile çevrildi. Doğal çakıl taşları kazınıp altına borular demirler döşendi, doğal sit alanı üzerine bi dolu ruhsatsız yapı yapıldı, koy görgüsüzce localarla donatıldı . Gücücek koyunun doğal yapısından, kimliğinden geriye hiçbir şey kalmadı.. Hep birlikte direndik, çalmadık kapı bırakmadık, koyumuzu mahveden Trax isimli işletmeyi defettik” dedi.

“ANAYASA İLE TESCİLLİ BU SAHİL HALKA AİT KALSIN”

Bakanlara seslenen Gacar, “Sahillerimizin kiralanmasına sonuna kadar karşı olsak da yeni bir facianın önüne geçmek için Gücücek için ilkelerimizden taviz vererek, gönüllülerimizden ihale bedelini toplamak suretiyle içimiz burkularak kendi koyumuzu kiralamaya razı olduk. Bütün plajlar halkındır. Buradan Bakanımız Özhaseki’ye sesleniyorum.. Lütfen yarımadamıza teşrif etsin , birlikte tebdil-i kıyafet yarımadamızdaki özel işletmelere kiralanan plajları gezelim. Kiralama şartnamesini ihlal etmemiş tek bir işletme çıkmayacaktır. Lütfen kiralama ihalesi kararınızdan vazgeçin. Gücücek koyu önünüzdeki bir dosyadan, haritadan bir uydu fotoğrafından ibaret değil.. Gücücek koyu onlarca yıldır bizimle birlikte yaşayan, çocuklarımıza yüzmeyi öğreten, ruhumuzu temizleyen, kasvete kesen hayatımıza nefes aldıran bir güzellik.. Bırakın bu güzel varlık doğal kalsın, kâr hırsı ile bir kez daha talan edilmesin .. Ve yine bırakın geçim derdindeki dar gelirli vatandaşların ücretsiz günübirlik tatil yapabileceği, denize girebileceği, nefes alabileceği sınırlı sahillerden biri daha halkın elinden gitmesin. Halka aidiyeti Anayasa ile tescilli bu sahil halka ait kalsın”