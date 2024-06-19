Çeşme’de rezidans isyanı

Yayınlanma: 19.06.2024 - 09:50

Güncelleme: 19.06.2024 - 09:51

İzmir’in Çeşme ilçesinin saklı cennetlerinden biri olan ve SİT alanı statüsündeki Gücücek Koyu, yakınlarına rezidans yapılmak istenmesi çevrecilerin ve bölge halkını isyan ettirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un koyu, bakanlığın “5 yıldızlı halk projeleri” kapsamına aldığını açıklaması ardından BİVARSA Gayrimenkul Firması tarafından rezidans projesi geliştirildi. Lüks villaların ve rezidansların yapılacağı projede yer alması sonrası, Çeşme Çevre Platformu, Gücücek Doğayı Koruma Derneği ve çevreciler eylem yaptı.

“EL DEĞMEMİŞ SİZ DE ELLEMEYİN”

Gücücek Koyu’nda bir araya gelen yurttaşlar “Rant değil doğa kazanacak” pankartı açarak projenin iptal edilmesini istedi. Grup adına açıklama yapan Gücücek Doğal Yaşamı Koruma Derneği Genel Başkanı Seher Gacar, “Ovacık’ta Çeşmeyi son yıllarda saran rezidans kanserinin henüz sıçramadığı, herkesin göz bebeği, bakir bir koy kalmış hemen gidip betona boğalım, 4- 5 katlı fitnes salonlu jakuzili rezidans dikelim demişler. Bu amaçla 2024 Ocak sonunda BIVA grup bünyesinde kurulan şirket, 2024 Mart ayında üst tarafta görülen parseli satın almış. Satın alma işleminden bir hafta sonra BIVAQUA isimli 1+1 konutlardan oluşan rezidans projesinin lansmanı yapılarak satışa başlanmış ve satışlar halen devam ediyor. Proje alanı doğal sit, tarım arazisi ve imar planı kapsamında değil. Ancak, vaat edilen şu; imar değişikliğini de yapacağız, tarım arazisinden de çıkaracağız, inşaat ruhsatını da alacağız. Öyle bir fütursuzlukla karşı karşıyayız ki, BIVA, tasarladığı cinayeti açıktan ilan ediyor. Proje tanıtımında “el değmemiş doğası ile” diye önce buranın doğallığını methedip, ardından, 4-5 katlı beton bloklarla, fitness salonları yüzme havuzlarıyla o doğayı nasıl elleyeceklerini, nasıl mahvedeceklerini iştahla anlatıyorlar. Ey gözü dönmüş doğa kıyıcıları ‘El değmemiş, doğalsa siz de ellemeyin’ diye konuştu.

“YEŞİLİN BETONA YENİLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ”

Gacar sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz tarlaya rezidans dikemezsiniz diyoruz. Buradaki bitkileri, canlıları betonla öldüremezsiniz diyoruz. Biz doğa savunucuları son dere kurumadan, son balık ölmeden, son zeytin ağacı kesilmeden de rezidansın yenmeyecek bir şey olduğunu biliyoruz herkesin de bilmesini istiyoruz. Ve bu amaçla buradan seslenişimizi geçen yıl duyan Ankara’ya yine sesleniyor, bir kez daha sesimizi duymasını istiyoruz. Lütfen Ovacığı rezidans kanserinden uzak tutun, turizm projesi yalanına kanmayın. Lütfen Ovacık ve Gücüceğin betona boğulmasına izin vermeyin, tarım arazilerini imara açmayın. Yeşilin betona yenilmesine biz izin vermeyeceğiz siz de izin vermeyin.”