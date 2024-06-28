Çevre Bakanlığı’nın tarım alanları gerekçesiyle iptal ettiği proje için yer değişikliği yapıldı

Yayınlanma: 28.06.2024 - 06:32

Güncelleme: 28.06.2024 - 06:32

Türkiye'nin birçok noktasında “temiz enerji” adı altında tarım, orman ve mera alanlarının yokedilmesine karşı mücadele sürerken her gün projeler bir bir onaylanıyor.

Cengiz Holding’e bağlı Cengiz Elektrik, Antalya Elmalı’da gerçekleştirmek istediği GES (güneş enerjisi santralı) projesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuruda bulunmuştu. Bakanlık projeyi, tarım alanlarını kapsadığı gerekçesiyle iptal etti. Şirket ise yeni projeyle yola çıktı. Projeye ilişkin halkın katılımı toplantısı 25 Temmuz’da yapılacak.

74.93 HEKTARLIK ALAN

Daha sonra İnceleme Değerlendirme Komisyonu’na gidecek proje onaylanırsa şirket 969 milyon 901 bin TL harcayacak. Ayrıca 74.93 hektarlık yani 105 futbol sahası büyüklüğündeki alanda etkili olacak olan proje için yine toprak işlemeli tarıma elverişli araziler seçildi. Mera alanlarını kapsayan projeyle birlikte bu bölgelere 100 bin güneş paneli dikilecek.

Konuya ilişkin ulaştığımız Cengiz Elektrik’ten yapılan açıklamada “alanın tarıma elverişli arazi vasfında olmadığı” savunuldu. Açıklamada, “Mücbir sebeplerle taşıma kararının üzerine projemiz, TEİAŞ’ın (Türkiye Elektrik İletim Anonim şirketi) vermiş olduğu bağlantı görüşüne uygun şekilde, yine Elmalı’da ancak önceki araziden kuş uçuşu 10 kilometre uzaklıkta bulunan ve toprak işlemeli tarıma elverişli arazi vasfı olmayan başka bir araziye taşınmış, başvuru da bu arazi için yapılmıştır” dendi.

