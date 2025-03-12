Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı projeye ‘ÇED olumlu’ kararı verdi: Antik kente komşu GES

Yayınlanma: 12.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 12.03.2025 - 04:00

Menemen ilçesi Yanık Mahallesi sınırlarındaki GES projesi için ÇED olumlu kararı verilen alan, İzmir - Manisa Planlama Bölgesi İli 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda; “Çayır – Mera Alanları” olarak işaretlenen bölgede. Santral alanı ayrıca, Larissa Antik Kenti 1. Derece Arkeolojik sit sınırlarına ise 215 metre uzaklıkta yer alıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ÇED raporu içerisinde olumsuz görüş bildirdi. Görüş yazısında, “ÇED başvuru dosyasında belirtilen proje alanı, 4342 sayılı Mera Kanunu kapsamında değerlendirilmelidir. Meralar; kendini yenileyebilen, insan müdahalesi olmadan, habitatında barındırdığı bitki ve hayvan çeşitliliği sayesinde sürdürülebilir ekosistemler olduğundan, hayvancılık ekonomisine katkıları oldukça yüksektir. Bu anlamda mera hayvancılığı teşvik edilerek, aşırı su tüketimine neden olan yem bitkilerinin kademeli olarak azaltılması, doğal yağışlarla yetişebilmesi, yem temininin sürekli, düşük maliyette ve sürdürülebilir olması esastır. Bundan dolayı mera alanlarının korunması ve kırsal kalkınmanın sürdürülebilirliği açısından mera varlıklarımızın korunması hayati önem taşımaktadır. Bu nedenlerle, mera alanlarının amaç dışı kullanımının engellenmesi ve ıslah edilerek hayvancılığa tahsis edilmesi gerektiği düşünülmektedir” dendi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 30 Ekim 2024 tarih ve 2240937 sayılı görüş yazısında; “Sonuç olarak İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ve Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın görüşleri doğrultusunda söz konusu işletmenin bahse konu alanda yer almasının uygun olmadığı değerlendirilmektedir” ifadelerine yer verildi.