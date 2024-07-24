Çevreye zararlı beton santralının kapasite artışı yargıya taşındı

Yayınlanma: 24.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 24.07.2024 - 04:00

6 Şubat depremlerinin yıktığı Hatay’ın Samandağ ilçesi Atatürk Mahallesi’nde yurttaşlar şimdi de beton santralına karşı mücadele ediyor. Gürkal İnşaat tarafından işletilen hazır beton santralının kapasite artışına ilişkin verilen “Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir” kararı yargıya taşındı.

Hatay İdare Mahkemesi’ne başvuran yurttaşlar, kararı veren Hatay Valiliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü’nden davacı oldu. “Yürütmeyi durdurma” talebiyle yapılan başvuruda, santralın insanların yoğun yaşadığı bir yerde olduğuna dikkat çekildi. Beton santralının Karaçaylı İlköğretim Okulu’na birkaç dakika yürüme mesafesinde olduğuna ve Asi Irmağı’na yakın bir mesafede yer aldığı vurgulandı.

Santralın sulak tarım arazilerinin içinde bulunduğu belirtilen başvuruda, “Santralın kuruluş süreci ÇED yönetmeliği ve diğer mevzuatlara aykırı olarak işlemiştir. Hatay Valiliği’ne verilen evraklar arasında santralın faaliyet adresi Atatürk mahallesi yerine Sutaşı Mahallesi olarak gösterilmiş, idare yanıltılmıştır. Ayrıca beton santralı ‘sanayi’ türü bir işletmedir. İşletmenin belediyenin imar planlarında ‘sanayi alanı’ olarak işaretli olan yerlerde kurulması gerekirken ‘konut alanı’ olan bir araziye kurulmuştur” ifadelerine yer verildi.

“ÇED raporu tanıtım dosyasında toz emisyonu ve gürültü hesaplarının yanlış yapıldığına” değinilen başvuruda, Samandağ Belediyesi’nin söz konusu santralın inşaat aşamasının yasal olmadığı gerekçesiyle mühürlediğine ve buna rağmen inşaatın devam ederek işletmeye açıldığı ifade edildi. Ayrıca “Hukuka aykırılık, telafi edilmesi güç ve imkânsız zararlar koşulları gerçekleştiği için, bilirkişi incelemesinden sonra yeni karar verilinceye kadar” dosyasındaki bilgi ve belgeler üzerinden yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi gerektiği” kaydedildi.